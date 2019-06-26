Я теж хочу: Оля Цибульська зробила заяву про політичні плани

Цибульська розповіла про свої політичні плани (Колаж РБК-Україна)

Цибульська розповіла, чим збирається займатися найближчим часом

Ольга Цибульська, популярна українська співачка, зробила офіційну заяву про свої політичні амбіції і розповіла фанатам про те, чи планує вона брати участь у позачергових парламентських виборах. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

Оля Цибульська зазначила, що багато артистів зараз заявили про свої політичні наміри і вона вирішила також висловитися.

"Стільки артистів рвонуло в політику, що я теж хочу зробити офіційну заяву. Мене ви в списках на виборах не побачите точно. Я люблю сцену і це моє ремесло, без якого я не я. Дуже радію, коли читаю назви артистичних партій. Є в цих назвах щось романтичне і творче. А от якщо б політики рвонули на сцену. Цікаво, як би вони називали свої пісні? Є ідеї? Діліться! Поржемо!" – написала співачка на своїй сторінці.

Оля Цибульська розповіла про свої політичні амбіції (instagram.com/cybulskaya)

Користувачі в коментарях підхопили гру і запропонували назви для пісень політиків.

Ляшко з піснею Джимі Джимі ачача.

Юлія Володимирівна "І знову від мене втекла остання електричка".

Кличка "Ти не стій на шляху, Віталя хоче увійти!"

Головне, щоб гінекологи не подалися в політику. Як почнуть створювати партії, пов'язані з професією, як це роблять інші: "Удар", "Голос".

Кличко "Увійти у відкриті, закриті двері".

Скріншоти коментарів (instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що відомі українські артисти, коміки і шоумени заявили про свої наміри балотуватися до Верховної Ради України.

Так, ми писали про політичні плани коміка Сергія Сивохи і керівника студії "Мамахохотала" Романа Грищука.