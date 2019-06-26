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Я тоже хочу: Оля Цибульская сделала заявление о политических планах

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 14:11
Я тоже хочу: Оля Цибульская сделала заявление о политических планах
Цибульская рассказала о своих политических планах (Коллаж РБК-Украина)

Цибульская рассказала, чем собирается заниматься в ближайшее время

Ольга Цибульская, популярная украинская певица, сделала официальное заявление о своих политических амбициях и рассказала фанатам о том, собирается ли она участвовать во внеочередных парламентских выборах. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Оля Цибульская отметила, что много артистов сейчас заявили о своих политических намерениях и она решила также высказаться.

"Столько артистов рвануло в политику, что я тоже хочу сделать официальное заявление. Меня вы в списках на выборах не увидите точно. Я люблю сцену и это мое ремесло, без которого я не я. Очень радуюсь, когда читаю названия артистических партий. Есть в этих названиях что-то романтическое и творческое. А вот если бы политики рванули на сцену. Интересно, как бы они называли свои песни? Есть идеи? Делитесь! Поржем!" – написала артистка на своей странице.

Я тоже хочу: Оля Цибульская сделала заявление о политических планах

Оля Цибульская рассказала о своих политических амбициях (instagram.com/cybulskaya)

Пользователи в комментариях подхватили игру и предложили названия для песен политиков.

  • Ляшко с песней Джими Джими ачача.
  • Юлия Владимировна "И опять от меня сбежала последняя электричка".
  • Кличко "Ты не стой на пути, Виталя хочет войти!"
  • Главное, чтобы гинекологи не подались в политику. Как начнут создавать партии, связанные с профессией, как это делают другие: "Удар", "Голос".
  • Кличко "Войти в открытую, закрытую дверь".

Я тоже хочу: Оля Цибульская сделала заявление о политических планахЯ тоже хочу: Оля Цибульская сделала заявление о политических планах

Скриншоты комментариев (instagram.com/cybulskaya)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что известные украинские артисты, комики и шоумены заявили о своих намерениях баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Так, мы писали о политических планах комика Сергея Сивохи и руководителя студии "Мамахохотала" Романа Грищука.

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