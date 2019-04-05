Я хочу це знати: Вакарчук зробив гучну заяву щодо дебатів (відео)

Дебати Зеленського та Порошенка на Олімпійському викликали резонанс в українському суспільстві
До дебатів кандидатів в президенти України Володимира Зеленського і Петра Порошенка наразі прикута увага українців. Про дебати на "Олімпійському" та сдачу аналізів говорять абсолютно всі.
Публічні особи також долучаються до обговорення цієї важливої теми. Так, музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук записав відеозвернення до українців з хештегом #ВимагаюЗмісту.
Вакарчук закликав відкинути всю ту мішуру, яка оточує цю виборчу кампанію і поставити правильні змістовні запитання, відповіді на які допоможуть українцям зробити усвідомлений вибір.
"Зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебен проти серіалу", - заявляє Вакарчук.
Як виборець, Святослав Вакарчук закликав кандидатів в президенти відповісти на дійсно важливі питання:
Дебати Зеленського та Порошенка - Вакарчук зробив заяву (відео: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/)
Раніше ми писали про те, що відомі телеведучі висловили бажання провести дебати між Зеленським і Порошенком - серед них Сергій Притула, Юрій Горбунов та Катя Осадча.
А також повідомляли про те, що помилка в результатах аналізу Володимира Зеленського стала предметом обговорення в соціальних мережах.