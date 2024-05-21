"Хочу помочь": британец 8 дней шел пешком в Ужгород, чтобы присоединиться к ВСУ

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook.

История британца, который присоединился к ВСУ

"Последние несколько лет война в вашей стране освещается по всему миру на телевидении. Считаю, что вы заслуживаете большого уважения и чести, ведь вы боретесь за мирную жизнь своей страны. Я приехал сюда, чтобы попытаться помочь вам в этой войне", - признался. Маркус.

Он добавил, что Путин не хочет мира и потому не остановится на Украине.

"Он захочет больше и больше, и это может привести к Третьей мировой, в которой он будет как Гитлер. Он продолжит ходить из страны в страну, говоря: "Я хочу это и это! И это мои правила!". Поэтому я здесь, чтобы бороться за украинцев и, надеюсь, предотвратить мировую войну", - рассказал британец.

Отмечается, что на преодоление дороги из Будапешта в Ужгород Маркусу понадобилось 8 дней, 6 часов, 36 минут и 14 секунд. При этом не уточняется, почему именно мужчина проделал этот путь пешком.

Что мотивировало британца присоединиться к ВСУ

Маркус рассказал, что во время Второй мировой войны его родная Великобритания выстояла и сохранила свободу благодаря помощи других стран, это мотивировало его помочь Украине.

"Но если бы не те ребята, которые пошли вперед, мы проиграли бы ту войну. Если мы сейчас не поможем вашей армии, то можем оказаться в глобальном конфликте и это будет очень плохо для всех", - добавил мужчина.

Также он подчеркнул, что выражает уважение всем, кто сейчас в армии и надеется, что мужчины, которые еще колеблется брать ли оружие в руки, переосмыслят свою позицию.

"Мы здесь, чтобы предотвратить потери жизней в будущем", - заявил Маркус.

Добавим также, что Закон Украины "О военной обязанности и военной службе" предвидит, что иностранцы и лица без гражданства могут быть приняты на военную службу в ВСУ по контракту на должности рядового, сержантского и старшинского состава.