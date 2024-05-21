"Хочу допомогти": британець 8 днів йшов пішки до Ужгорода, щоб долучитись до ЗСУ

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Закарпатського ОТЦК та СП у Facebook.

Історія британця, який долучився до ЗСУ

"Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється по всьому світу на телебаченні. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже ви боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні", - зізнався Маркус.

Він додав, що Путін не хоче миру і тому не зупиниться на Україні.

"Він захоче більше і більше, і це може призвести до Третьої світової, в якій він буде як Гітлер. Він продовжить ходити з країни до країни, кажучи: "Я хочу це і це! І це мої правила!". Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні", - розповів британець.

Зазначається, що на здолання дороги з Будапешта до Ужгорода Маркусу знадобилося 8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд. При цьому не уточнюється, чому саме чоловік здолав цей шлях пішки.

Що мотивувало британця долучитись до ЗСУ

Маркус розповів, що під час Другої світової війни його рідна Велика Британія вистояла і зберегла свободу завдяки допомозі інших країн, це його мотивувало допомогти Україні.

"Але якби не ті хлопці, які пішли вперед, ми б програли ту війну. Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті й це буде дуже погано для всіх", - додав чоловік.

Також він наголосив, що висловлює повагу всім, хто зараз в армії й сподівається, що чоловіки, які ще вагаються чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію.

"Ми тут, щоби запобігти втратам життів в майбутньому", - заявив Маркус.

Додамо також, що Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає, що іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу до ЗСУ за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу.