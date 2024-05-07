Лицо превратилось в сплошную рану. Врачи поразили историей спасения раненого защитника

В больнице Днепра спасли защитника, который получил в начале мая тяжелые травмы на Бахмутском направлении. У воина переломы черепа и многочисленные ранения лица. Благодаря усилиям врачей, сейчас жизни военного уже ничего не угрожает.

Историю воина рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию генерального директора Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко в Facebook .

История защитника

44-летний Роман родом из Первомайска Днепропетровской области. До полномасштабной войны работал на шахте, любил путешествовать вместе с любимой Татьяной, с которой почти 15 лет в отношениях, но все не хватало времени официально жениться. В 2022 году Роман ушел на фронт.

3 мая на Бахмутском направлении воин получил тяжелое ранение с переломами черепа лобной и гайморовой пазухи, нижней челюсти, костей носа.

"С лица осталась большая одна рана и правый глаз. ЛОРИы, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги восстанавливают операциями лицо. В реанимации вставили трахеостому, аппарат, который позволяет жить", - рассказывает врач.

Он отмечает, что Роману провел несколько операций подряд, защитник потерял много крови.

Воина отправляют на лечение за границу

"Два дня назад Роман уже начал общаться движениями и пытается писать СМС-ки. Татьяну держит крепко руками, боясь отпустить. Все эти действия делают их целостными и сильными", - говорит Рыженко.

Также врач отметил, что Романа отправляют за границу делать большую косметическую операцию, чтобы вернуть лицо, обезображенное войной.

"Жизнь уже спасена в больнице Мечникова, дальше только женитьба, любовь и путешествия", - пишет Роман в СМС, поскольку словесно о своем состоянии еще не может рассказать.

Рыженко, наблюдая за тем, как любимая Романа ухаживает за ним в больнице, отмечает, что любовь не обращает внимания на стертое взрывами лицо, отсутствие глаз, переломанные кости. Она просто есть.

Сергей Рыженко и любимая воина Татьяна возле раненого Романа (скриншот с видео)