Колишній чоловік Меган Маркл знову одружився: всі подробиці (фото)

Колишній чоловік Меган Маркл одружився на своїй подрузі (фото: nstagram.com/jesslacher)

Тревор Енгельсон одружився на дочці банкіра Трейсі Керленд

Колишній чоловік Меган Маркл голлівудський продюсер Тревор Енгельсон налагоджує своє сімейне життя. 41-річний чоловік узяв в дружини свою 32-річну подругу Трейсі Керленд, яка є дочкою багатого банкіра Стенфорда Керленда. Весільна церемонія пройшла 11 травня в Каліфорнії. Про це повідомляє Us Weekly.

Весілля Тревора відбулася менш ніж через тиждень після того, як 37-річна герцогиня Сассекська народила свою першу дитину - сина на ім'я Арчі Харрісон Маунтбэттен-Віндзор від принца Гаррі.

Колишній чоловік Меган Маркл одружився на своїй подрузі (фото: nstagram.com/jesslacher)

Енгельсон і Керленд оголосили про свої заручини в червні 2018 року після трьох років знайомства. Він зробив пропозицію під час поїздки в Напа Каунті - штат, долина якого відома на весь світ своїми виноградниками і вином.

Їхні заручини сталася менш ніж через місяць після того, як Меган і Гаррі зв'язали себе узами шлюбу в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку в Англії.

Колишній чоловік Меган Маркл одружився на своїй подрузі (фото: nstagram.com/jesslacher)

Варто зазначити, що Меган Маркл і Тревор Енгельсон одружилися на Ямайці у вересні 2011 року і розлучилися два роки тому. При цьому пара почала зустрічатися з 2004 року.

"Тревор насправді не думає про Меган, тому що він дуже в щасливих відносинах", - заявило джерело. При цьому наголошується, що Меган і Тревор більше не розмовляють.

Нагадаємо, що через всього чотири дні після пологів Меган Маркл вирішила не сидіти вдома, а зайнятися корисними і важливими справами. Герцогиня має намір допомагати людям.

Раніше повідомлялося про те, що перша дружина батька Меган Маркл заявила, що він був поганим батьком, і його взагалі не можна підпускати до онука. Крім того, вона застерегла Меган від ідеї помиритися зі своїм відчуженим батьком.