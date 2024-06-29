Ничего помпезного: Алина Гросу раскрыла подробности второй свадьбы и рассказала о быте с мужем

Певица Алина Гросу впервые раскрыла подробности второй свадьбы и рассказала, как они с мужем распределяют быт.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы Славе Демину.

Как прошла вторая свадьба Алины Гросу

По словам знаменитости, такого грандиозного торжества, как это было у нее с первым мужем, пара не устраивала. Гросу считает, что это не ко времени.

"Мне кажется, семейная жизнь и счастье в ней зависит не от того, какой была свадьба. Да, был себе такой хороший вечер, но не что-то такое помпезное и тому подобное. Мне главное и ему было главное, чтобы мы были вдвоем, вместе, чтобы нам было что-то вспоминать", - поделилась исполнительница.

Часто свадьбы, считает певица, пары устраивают в первую очередь для гостей. Но ей и любимому хотелось, чтобы праздник был только для двоих.

Как артистка разделяет быт с мужем

Звезда призналась, что они с избранником решили, что он всегда выносит мусор.

Гросу отвечает за завтраки, салаты, супы, каши, а муж готовит мясо и рыбу.

"Никаких помощниц, хозяек, домохозяек сейчас у нас нет. Я так решила, что мы справимся сами, и у нас в принципе по дому все 50 на 50. Мне удобно и ему", - сказала артистка.

Что известно о втором браке Алины Гросу

Осенью 2023 года артистка намекнула на новые отношения, продемонстрировав обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Подруга Алины тогда сообщила, что ее возлюбленный - известная личность в Украине, поэтому Гросу не планирует показывать его публике. Вскоре по сети распространились фото, со свадьбы певицы и ее избранника.

Алина Гросу с мужем (фото: instagram.com/alina_grosu)

Позже блогер Богдан Беспалов подтвердил от подруги Алины факт ее бракосочетания.

Свадебная церемония состоялась на берегу океана в Лас-Вегасе, в присутствии только самых близких людей.

Фаны предположили, что новым мужем Алины мог стать ее бывший Роман Полянский, известный российский актер.

Эту информацию исполнительница не подтверждает, но и не опровергает.