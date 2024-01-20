"Хочет еще пожить". Стало известно, сколько заплатил Киркоров, чтобы его не отправили на войну в Украину

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Как сообщают пропагандисты, чтобы "отмазаться" от армии исполнитель заплатил семь миллионов рублей (296 6600 грн).

Также один из источников канала сообщил, что Киркоров не хочет ехать на оккупированный Донбасс, чтобы искупить вину за участие в скандальной тусовке.

Филипп Киркоров (российские СМИ)

Путинист якобы считает, что сделал достаточно - перевел пять млн рублей детям из Белгорода.

"...Киркорову несколько раз "настойчиво предлагали" поездки в Донецк, Горловку и Макеевку, но он пока отказывается. Филипп говорит, что там стреляют, а он еще хочет жить. Плюс не хочет ни денег в "ДНР" везти, ни с военными встречаться, ни с местными жителями", - выяснили журналисты.

По сведениям канала, артисту особенно противна идея посещения раненых в госпитале.

Филипп Киркоров (российские СМИ)

"Филипп когда-то (в 2022 году, - Ред.) был в госпитале в Крыму, то говорил, что там ужасно воняет - лекарствами, и раненые не все моются. Жаловался, что пришлось одежду в чистку отдавать...", - рассказал один из собеседников.

Напомним, в конце декабря в Москве Анастасия Ивлеева устроила "голую вечеринку", и на мероприятии, в частности, был Филипп Киркоров.

После этого в Кремле якобы приказали преследовать артистов, участвовавших в мероприятии.