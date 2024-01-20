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Як повідомляють пропагандисти, щоб "відмазатись" від армії виконавець заплатив сім мільйонів рублів (296 6600 грн).

Також одне з джерел каналу повідомило, що Кіркоров не хоче їхати на окупований Донбас, щоб спокутувати провину за участь у скандальній тусовці.

Філіп Кіркоров (російські ЗМІ)

Путініст нібито вважає, що зробив достатньо - перевів п’ять млн рублів дітям із Бєлгорода.

"...Кіркорову кілька разів "наполегливо пропонували" поїздки до Донецька, Горлівки та Макіївки, але він поки що відмовляється. Філіп каже, що там стріляють, а він ще хоче жити. Плюс не хоче ні грошей у "ДНР" везти, ні з військовими зустрічатися, ні з місцевими жителями", - з'ясували журналісти.

За відомостями каналу, артисту особливо огидна ідея відвідування поранених у госпіталі.

Філіп Кіркоров (російські ЗМІ)

"Філіп колись (у 2022 році, - Ред.) був у госпіталі в Криму, то казав, що там страшенно смердить - ліками, і поранені не всі миються. Скаржився, що довелося одяг у чистку віддавати...", - розповів один зі співрозмовників.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Москві Анастасія Івлєєва влаштувала "голу вечірку", і на заході, зокрема, був Філіп Кіркоров.

Після цього в Кремлі нібито наказали переслідувати артистів, які брали участь у заході.