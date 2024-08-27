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Не хочет рожать: известная украинская блогерша планирует усыновить ребенка

Вторник 27 августа 2024 15:11
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Не хочет рожать: известная украинская блогерша планирует усыновить ребенка Баба Даша (фото: instagram.com/_baba_dasha)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярная украинская блогерша Дарья Пазюк, она же Баба Даша, призналась, что планирует усыновить ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью бизнесвумен Славе Демину.

Так, по словам 35-летней мамы трех сыновей, они с мужем Александром давно мечтают о четвертом ребенке.

"И я сказала, что не хочу рожать. Мы мечтаем усыновить ребенка. Это наша мечта", - сказала она.

По словам Дарьи, если бы у их младшего сына не было диагноза (сенсорная моторная алалия - Прим.ред), они с любимым начали бы процесс усыновления еще год назад.

Не хочет рожать: известная украинская блогерша планирует усыновить ребенка

Скриншот с видео

"Но мы поняли, что у нас нет ресурса. А я хочу усыновить так, чтобы это не было обидно нашим детям, которые есть, чтобы это им тоже не мешало, чтобы это не было травмой, чтобы все были счастливы и понимали, для чего мы это делаем", - призналась Баба Даша.

Инфлюэнсерша говорит, что ей без разницы, будет девочка или мальчик. Ей хочется, чтобы ребенок был маленьким.

"У меня есть огромная любовь внутри, я могу стать мамой кому-то, мой муж может стать папой. В нашей семье много любви, и наши бабушка с дедушкой, и наши мальчики, поэтому мы можем дать семью какому-то ребенку, которого оставили", - заявила блогерша.

Кто такая Баба Даша

Дарья Пазюк - украинская блоггерша и предпринимательница. Ведет lifestyle-блог в Instagram, на который подписано более 750 тысяч человек. Вместе с мужем является владелицей четырех магазинов.

Ранее Алина Шаманская заговорила об усыновлении ребенка.

Также Инна Мирошниченко тронула мечтой названной дочери Ангелины.

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