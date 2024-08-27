Не хоче народжувати: відома українська блогерка планує усиновити дитину

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю бізнесвумен Славі Дьоміну.

Так, зі слів 35-річної матусі трьох синів, вони з чоловіком Олександром давно мріють про четверту дитину.

"І я сказала, що не хочу народжувати. Ми мріємо усиновити дитину. Це наша мрія", - сказала вона.

За словами Дар'ї, якби в їхнього молодшого сина не було діагнозу (сенсорна моторна алалія, - Прим.ред), вони з коханим почали б процес усиновлення ще рік тому.

Скріншот з відео

"Але ми зрозуміли, що ми не маємо ресурсу. А я хочу всиновити так, щоб це не було образливо нашим дітям, які є, щоб це їм теж не заважало, щоб це не було травмою, щоб усі були щасливі та розуміли, для чого ми це робимо», - зізналася Баба Даша.

Інфлюенсерка каже, що їй без різниці, буде дівчинка або хлопчик. Їй хочеться, щоб дитина була маленькою.

"У мене є величезна любов всередині, я можу стати мамою комусь, мій чоловік може стати татом. У нашій родині багато любові, і наші бабуся з дідусем, і наші хлопці, тому ми можемо дати сім'ю якійсь дитині, яку покинули", - заявила блогерка.

Хто така Баба Даша

Дарія Пазюк - українська блогерка і підприємиця. Веде lifestyle-блог в Instagram, на який підписано понад 750 тисяч осіб. Разом із чоловіком є власницею чотирьох магазинів.