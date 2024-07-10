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"Хоть раз сидели в блиндаже под обстрелом?": жена Козловского эмоционально ответила Фарион

Среда 10 июля 2024 19:30
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"Хоть раз сидели в блиндаже под обстрелом?": жена Козловского эмоционально ответила Фарион Юлия Бакуменко и Ирина Фарион (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена и пиар-менеджер певца Виталия Козловского Юлия Бакуменко резко ответила языковеду Ирине Фарион, которая ранее заявила, что артист не тем занимается во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram любимой исполнителя.

Юлия Бакуменко ответила Фарион

Так, в интервью экс-нардеп сказала, что Козловский, как и его коллега, лидер группы "Океан эльзы" Святослав Вакарчук, должны находиться на передовой, а не петь в армии песни.

Комментируя слова Ирины, жена Виталия предположила, что языковед хочет "заехать в информпространство на выдумках и упоминаниях о других людях".

"Чтобы вам всю жизнь так хорошо пелось, как Виталию Козловскому на службе с ваших слов", - обратилась к Фарион Юлия.

&quot;Хоть раз сидели в блиндаже под обстрелом?&quot;: жена Козловского эмоционально ответила Фарион

Юлия Бакуменко ответила Фарион (фото: скриншот)

Также она поинтересовалась у профессора, был ли у нее опыт пребывания на фронте и чувствовала ли она то же, что и военные.

"Вы хоть раз посидели в блиндаже под обстрелом, думая, куда следующий снаряд полетит, понюхали амброзии в Донецкой области, потаскали боекомплекты, ждали днями дождя, чтобы переместиться по позициям, пока нет вражеских дронов над головой? Нет? Так спросите у Виталия Козловского, как оно, а потом пи**ить", - эмоционально высказалась Бакуменко.

&quot;Хоть раз сидели в блиндаже под обстрелом?&quot;: жена Козловского эмоционально ответила Фарион

Юлия Бакуменко ответила Фарион (фото: скриншот)

Отметим, что сам Козловский пока скандальные заявления Ирины Фарион не прокомментировал.

Недавно Козловский удивил заявлением о своей мобилизации.

Также он показал редкое фото мамы-красавицы.

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