У Харкові біля вокзалу спалахнула і вщент згоріла маршрутка: відео НП

У Харкові згоріла маршрутка (фото: kh.dsns.gov.ua)

У Харкові загорівся пасажирський автобус на зупинці серед білого дня, і в результаті займання транспорт повністю згорів. Інцидент стався 30 січня в Основ'янському районі на вулиці Привокзальній біля вокзалу "Основа".

Як повідомили у прес-службі ДСНС в Харківській області, в результаті події ніхто не постраждав.

Так, при виникненні пожежі пасажирів у салоні не було, тому водій самостійно вийшов з автобуса і викликав пожежників.

Повідомлення про займання маршрутки "Богдан" надійшло на номер "101" близько години дня.

Зазначається, що на момент прибуття вогнеборців до охопленого вогнем автобусу площа пожежі становила 18 "квадратів".

У ДСНС показали фото з місця події.

У Харкові біля вокзалу згоріла маршрутка (фото: kh.dsns.gov.ua)

Попередньо було встановлено, що маршрутка №225 спалахнула в результаті запуску двигуна, розповіли у прес-службі обласного управління Нацполіції.

У мережі також з'явилося відео пожежі.

Відео: У Харкові спалахнула і вщент згоріла маршрутка біля вокзалу 30 січня

Раніше повідомлялося, що в грудні у Львові загорівся автобус з пасажирами прямо на ходу.

Також ми писали про те, що в листопаді у Києві загорілася маршрутка буквально за секунди - в мережі показали відео жахливої пожежі.