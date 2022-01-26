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МОЗ перевірить всі медзаклади на дотримання виплат нових окладів лікарям

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Київ, Середа 26 січня 2022 10:10
МОЗ перевірить всі медзаклади на дотримання виплат нових окладів лікарям Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою встановив базову заробітну плату для медичних працівників на рівні - 13 500 гривень для медичної сестри та 20 тисяч - для лікаря. МОЗ перевірить всі медзаклади на дотримання відповідних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

За його словами, ситуація, коли на рахунках лікарні лежать десятки мільйонів гривень залишку, а при цьому медичний колектив працює за мінімалку - абсолютно неприпустима.

"Тому МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах демонструватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Так само перевірки чекатимуть і на ті лікарні, в яких керівники примусово намагаються перевести медиків на неповну ставку, при цьому залишаючи працювати повний робочий день", - заявив Ляшко.

Ляшко повідомив, що керівник закладу, який вирішить таким чином "зекономити" бюджет лікарні, за рахунок звичайного лікаря чи медсестри, отримає покарання.

Він додав, що Міністерство охорони здоров’я створило контакт-центр, де за номером телефону: 0-800-60-20-21 можна отримати відповіді щодо формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я, госпітальних округів та виплат базової заробітної плати.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні медики отримуватимуть підвищені заробітні плати

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