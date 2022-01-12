Зарплати медиків в Україні підвищили з 1 січня: кому саме і на скільки
Фото: в Україні зростуть зарплати медиків (Віталій Носач/РБК-Україна)
З 1 січня в Україні медики отримуватимуть підвищені заробітні плати. Зокрема, лікарі зароблятимуть не менше 20 000 гривень на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали засідання уряду.
На сьогоднішньому засіданні Кабміну було прийнято постанову, яка, як вказується в пояснювальній записці, дозволить вирішити проблеми оплати праці медиків.
Документом пропонується забезпечити в межах фонду оплати праці на 2022 рік розміри нарахованої заробітної плати:
- не менше 20 000 гривень - для лікарів (крім лікарів-інтернів) і фахівців з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в лікарнях;
- не менше 13 500 гривень - для фахівців з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.
Фото: Кабмін передбачив підвищення зарплат медикам
Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський заявляв, що середня зарплата лікаря по Україні становитиме 24 тисяч гривень.