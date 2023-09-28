Психолог назвала причины, которые мешают женщине выйти замуж

"Почему я до сих пор не замужем?" - вопрос, который постоянно задают некоторые женщины. Существуют определенные причины, по которым женщины не выходят замуж.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram .

Почему женщины не выходят замуж

По словам психолога, существует несколько причин, почему так случается.

Болезненный опыт родных

Это, пожалуй, одна из самых распространенных причин того, что женщина не желает выходить замуж. Если девочка была свидетелем плохого отношения отца к матери, у нее формируется негативный стереотип семейной жизни. Она боится выходить замуж, и этот страх прежде всего связан со страхом повторения модели родительской семьи.

Завышенные ожидания от мужчины

Часто женщины хотят встретить "принца на белом коне", а это может стать причиной женского одиночества.

Поэтому женщина, мечтающая выйти замуж за того, кого в природе не существует, можно бесконечно знакомиться с мужчинами, но достойного так и не найдет.

Женщина выбирает быть одинокой

Часто родные призывают женщин, что обязательно нужно выйти замуж. Ведь у всех подруг уже есть пара, а у тебя еще нет.

Однако иногда так случается и стоит признать, что некоторые просто замуж не хотят.

Как понять, что вы встретили того мужчину

Вы чувствуете себя в безопасности

Вы точно знаете и чувствуете, что этот человек не обидит и не предаст вас. Рядом с ним вы будете чувствовать себя в полной безопасности и будете знать, что вы всегда можете на него рассчитывать, что бы ни случилось.

Вам уютно и комфортно вместе

Вы проводите много времени вместе и получаете истинное удовольствие от общения. Также вы не испытываете дискомфорта и других негативных ощущений.

Вы радуетесь успехам друг друга

Часто для многих пар слабым звеном становятся не трудные времена, а, наоборот, карьерные или финансовые достижения одного из партнеров.

Вы друг о друге заботитесь

Это происходит всегда и вы не чувствуете, что вам приходится прилагать усилия, чтобы ему понравиться. Поэтому уделять вам простые и нежные знаки внимания ему не менее приятно, чем вам - их получать.