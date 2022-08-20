Лікар розповіла, які фрукти можна давати дитині та у якій кількості
Зазвичай батьки дають дітям якомога більше фруктів, адже сподіваються, що це принесе лише користь дитині та наситили організм потрібними вітамінами. Однак, важливо знати у якій кількості вони мають бути в раціоні.
У яких фруктах найбільше користі, розповіла педіатр-алерголог Віра Сем'янчук в Instagram.
За її словами, за складом фрукти, ягоди та овочі майже схожі між собою.
"Можуть бути овочі та фрукти, які містять більше певного мікроелемента, але це так не суттєво, дитина ж не з‘їсть 1 чи 2 кг бананів в день", - каже лікар.
Зокрема, жовті, червоні та помаранчеві фрукти та овочі містять більше каротину (рослинний аналог вітаміну А). Також калій, магній, цинк, кальцій, фосфор є у всіх фруктах та овочах, лише у різних кількостях.
А от вітаміну С більше у смородині та цитрусових, але й у капусті та інших плодах теж присутній. До того ж в овочах багато вітамінів групи В, достатня їхня кількість міститься і в злаках.
Педіатр зазначила, що незалежно, що їсть дитина, головне, щоб овочі та фрукти були в її раціоні.
"Якщо дитина, певний час, їсть тільки яблука чи банани, не заставляйте її їсти через силу, щоб не "відкинуло" зовсім", - додала вона.
Окрім того, не варто забувати, що надмірне вживання фруктів спричиняє здуття, бродіння та ожиріння, оскільки вони містять цукор. Банани та виноград варто вживати в міру, оскільки вони дуже калорійні.
Фахівець радить, якщо дитина має шлунково-кишкові захворювання в загостреній фазі, то фрукти та овочі їй давати потрібно у запеченому вигляді.
Лікар додала, що сезонні овочі та фрукти мають найбільшу користь, але потрібно знати міру.
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