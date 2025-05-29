"Хитрик", "кмітлинка" или "життєкряк": украинские заменители для слова "лайфхак"

Иностранные заимствования прочно укоренились в ежедневной речи, но украинский язык имеет немало метких слов, которые способны их заменить.

Как заменить слово "лайфхак" на украинском, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Словообразование .

Слово "лайфхак" уже давно укоренилось в нашей повседневной речи. Его используют в быту, медиа, социальных сетях - везде, где речь идет о хитростях, помогающих упростить жизнь.

Но несмотря на популярность, это все же прямое заимствование из английского life hack - "жизненная хитрость" или "полезный совет".

Но действительно ли в украинском языке нет собственных слов для обозначения подобных вещей?

На самом деле - есть. И не одно. На языковом портале "Словотвір" украинцы активно ищут соответствия, которые бы естественно вписывались в языковую среду, не вызывали отчуждения и одновременно точно передавали суть.

Среди предложенных вариантов - как вполне привычные, так и креативные новообразования:

хитрик

корисняк

кмітлинка

зарада

лазівка

життєхитрик або життєкряк

викрутас

життівка

хитрунець

викрутень

Какое слово использовать вместо популярного англицизма - выбирать именно вам и все варианты будут звучать красиво.