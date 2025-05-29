"Хитрик", "кмітлинка" или "життєкряк": украинские заменители для слова "лайфхак"
Иностранные заимствования прочно укоренились в ежедневной речи, но украинский язык имеет немало метких слов, которые способны их заменить.
Как заменить слово "лайфхак" на украинском, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал Словообразование.
Слово "лайфхак" уже давно укоренилось в нашей повседневной речи. Его используют в быту, медиа, социальных сетях - везде, где речь идет о хитростях, помогающих упростить жизнь.
Но несмотря на популярность, это все же прямое заимствование из английского life hack - "жизненная хитрость" или "полезный совет".
Но действительно ли в украинском языке нет собственных слов для обозначения подобных вещей?
На самом деле - есть. И не одно. На языковом портале "Словотвір" украинцы активно ищут соответствия, которые бы естественно вписывались в языковую среду, не вызывали отчуждения и одновременно точно передавали суть.
Среди предложенных вариантов - как вполне привычные, так и креативные новообразования:
- хитрик
- корисняк
- кмітлинка
- зарада
- лазівка
- життєхитрик або життєкряк
- викрутас
- життівка
- хитрунець
- викрутень
Какое слово использовать вместо популярного англицизма - выбирать именно вам и все варианты будут звучать красиво.
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