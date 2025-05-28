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"Ты остро все воспринимаешь": 5 фраз, которые быстро и метко поставят на место манипуляторов

Среда 28 мая 2025 08:00
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"Ты остро все воспринимаешь": 5 фраз, которые быстро и метко поставят на место манипуляторов Какие 5 фраз помогут поставить на место манипулятора (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Когда разговор превращается в попытку унизить или обесценить, важно сохранять трезвость мысли и достойную позицию. "Ты слишком остро все воспринимаешь", "С тобой невозможно говорить", "Нормальные так себя не ведут" - эти фразы часто маскируют попытку манипуляции или обесценивания. Но отвечать на них не значит скандалить.

Какими фразами можно защитить личные границы и сохранить самоуважение, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Ольги Мацьопы в Instagram.

В общении бывают ситуации, когда вам говорят: "С тобой вообще нельзя по-нормальному говорить".

Отвечайте спокойно: "А нормально - это как? Когда ты говоришь, а я молчу?".

На реплику "Ты слишком остро все воспринимаешь" можно сказать: "Мне не стыдно за то, что я имею свои границы".

Если вас обвиняют в эгоизме, когда вы просто заботитесь о себе, напомните: "Забота о себе - это не эгоизм".

Когда слышите: "Я просто тебя проверял", ответьте: "Если доверие надо проверять - значит, его вообще не было".

И если вам скажут: "Нормальные так себя не ведут", стоит отметить: "Если нормальные - это те, кто терпит неудобства ради чужого комфорта, то мне это не интересно".

Эти фразы - не о конфликте, а о самоуважении. Они помогают сохранять достоинство и не позволить другим нарушать ваши границы.

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