"Заціпило" вместо "потерять дар речи": как на украинском правильно передать эмоции?

Перевод с русского - это не только о словах, но и об ощущениях. Некоторые обороты кажутся незаменимыми, но украинский язык имеет свои, еще более яркие соответствия, точно передающие эмоцию без калек и искусственности.

Как перевести на украинский известные русские выражения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube .

В переводе эмоций важно не только значение, но и оттенки. Особенно это заметно, когда пытаешься найти украинские соответствия к выразительным русским оборотам.

В таких случаях помогает не дословный перевод, а подбор действительно живых, образных слов.

Фраза "потерять (втратити) дар речи" - это о состоянии, когда кто-то настолько поражен или ошеломлен, что буквально онемел.

На украинском можно сказать одним метким словом - "заціпило". Этот глагол хорошо передает и внезапность, и бессилие говорить. "Він побачив її - і заціпило".

А как быть с "випучить глаза"? Здесь на помощь приходит разговорное, но очень выразительное слово - "вирячити очі".

Оно точно описывает момент удивления или шока. Если же глаза сами по себе большие и выпуклые, говорим "витрішкувати очі" или "витрішкуватий погляд".

Кстати, с этим корнем связан еще один фразеологизм - "витрішки продавати", что означает бездельничать, стоять и бесцельно разглядывать вокруг.