ua en ru
Вт, 27 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

9 из 10 украинцев употребляют это слово неправильно: проверьте, может вы тоже?

Вторник 27 мая 2025 08:00
UA EN RU
9 из 10 украинцев употребляют это слово неправильно: проверьте, может вы тоже? А вы уверены, что знаете правильное значение слова "чепурний"? (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Многие употребляют слово "чепурний", имея в виду "гарний" или "привабливий". Но действительно ли эти слова - синонимы?

Что на самом деле означает слово "чепурний", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение украинского языковеда Александра Авраменко на канале в YouTube.

Когда речь идет об украинской лексике, где многие слова имеют коварные подтексты, - сомнения всегда уместны. Украинцы часто путают в написании и в разговорной речи слова "красивий" и "чепурний", считая их синонимами. На самом же деле это не так.

Прилагательное "чепурний" означает не "гарний", "модний", "у тренді", а "охайний", "чистий", "акуратний", "доглянутий". Именно это - его основное и единственное значение.

"Чепурна хата" - это не обязательно роскошный дом, но обязательно ухоженный и убранный.

"Чепурна молодиця" - это не столько красивая, как аккуратная, чисто одетая, собранная.

"Чепурна світлиця" - это не о дизайнерском интерьере, а о порядке и чистоте.

Есть также родственные существительные:

"чепурун", "чепуруха" - человек, который педантично следит за опрятностью, чистотой;

"не чупара", "не чепура" - человек неопрятный, небрежный.

Итак, "чепурний" - это не о внешней красоте, а об опрятности и заботе о себе или окружающем пространстве. Запомните это, чтобы употреблять слово правильно.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Слова словарь Языковой закон
NEWS
Массированные атаки РФ будут продолжаться? Что ждет Украину в ближайшие месяцы
Массированные атаки РФ будут продолжаться? Что ждет Украину в ближайшие месяцы