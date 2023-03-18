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Хитовая обувь весны 2023: самые модные пары, которые должны быть в вашем шкафу

Туфли Мэри-Джейн - хит 2023 года (фото: instagram.com/vzuta_store)
Автор: Светлана Мащенко

Моду на обувь весной 2023 года будут диктовать металлик, балетки, оригинальные каблуки и другие интересные тренды. Присмотритесь к этим парам, которые станут настоящими хитярами сезона.

Об этом рассказала стилист Анна Леканова в Instagram.

Туфли Мэри-Джейн

Мэри-Джейн - абсолютный хит сезона. Модель туфель на плоской подошве с ремешком на подъеме и со скругленным носком. Обычно у этой модели каблук достигает максимум 7 см, но в наше время можно встретить обувь и на подъеме в 10 см. Главное - каблуки должны быть устойчивыми.

Балетки

Любительницы удобной обуви - весна 2023 года ваше время, ведь балетки снова в тренде. Выбирайте классические или оригинальные модели, цвета, и точно не прогадаете.

Металлизированная обувь

Такая обувь очень актуальна в этом сезоне - от ботильонов до кроссовок. Главное - это блеск и сияние.

Ретро-кроссовки

Очень актуальны в этом сезоне олд-скульные кроссовки, как на фото ниже:

Денимовая обувь

Такие балетки, босоножки или ботильоны прекрасно дополнят вновь актуальный денимовый тотал-лук.

Необычные каблуки

Здесь главное правило такое - чем необычнее и оригинальнее форма каблука, тем лучше.

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

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