Хиты Тринчер и Могилевской: топ-5 песен, написанных Никитой Киселевым

Украинцы всегда были известны на весь мир своим талантом к музыке, ведь не зря наш язык считается одним из самых мелодичных. Песни на украинском очаровывают и попадают прямо в сердце, ими восхищаются и их перепевают. И одним из популярных авторов хитов является Никита Киселев - молодой украинский певец, который уже написал треки для многих украинских звезд. И 23 мая ему исполняется 27 лет.

Анна Тринчер - "Зай"

"Зай" - это чувственная композиция, написанная Киселевым, о каждом из нас, кто скучает по родным людям и по дому. В такой трудный для нашей страны период украинцам очень отозвалась эта композиция, ведь все разделяют эмоции тоски по близким в условиях постоянной разлуки.

Наталья Могилевская - "Під ковдрою"

Хрупкие, нежные, сакральные чувства, скрывающиеся от чужого глаза, есть у каждого человека. Именно о них и была написана песня "Під ковдрою". Это интимная исповедь лирической героини о самых родных людях, об искренней невинной любви и желании сохранить интимность этих отношений. Киселев вложил в эту песню самые теплые чувства, знакомые всем женщинам.

Маша Данилова - "Лампочки"

Абсолютный хит молодого поколения о перегоревших чувствах, равно как и лампочки. Драйвовый ритм и цепляющие слова покорили сердца миллионов слушателей. "Лампочки" - это песня всех женщин, которые пережили расставание с мужчиной и стали сильнее, расправили свои крылья.

GROSU - "Лужок"

К сожалению, на сегодняшний день многие дети остались без семьи и нуждаются в заботе и опеке в такое сложное время для всех нас. Потому Никита Киселев написал песню именно об этом. После прослушивания трека никто не останется безразличным.

Амадор Лопес - "Не москаль"

Это шутливый трек о высмеивании наших врагов и о любви украинцев к собственной стране. Во время войны юмор часто поднимает боевой дух и заставляет улыбнуться, когда слезы наворачиваются на глаза. Украинцы умеют переживать трагические события с определенным стоицизмом и стальной несокрушимостью.