Жена Евгения Кота засветила беременный животик на последних сроках в яркой фотосессии

Жена Евгения Кота Наталья Татаринцева ждет своего первого малыша, у пары должна родиться девочка. Поскольку это первая беременность Натальи, она уже успела сделать много фотосессий.

А какова была крайняя из них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост женщины.

Наталья Татаринцева показала новые фото на последнем триместре

Наталью считают невероятной женщиной, пропагандирующей здоровую женственность, любовь к себе, важность работы над собой и понимать, какая она и чего хочет.

У женщины много курсов для женщин, которые могут помочь развить гибкость, улучшить осанку, похудеть без запретов и издевательств над собой. И даже во время беременности Наталья не перестает заниматься и делать женщин счастливыми.

Но, конечно, на третьем триместре женщине не так легко даются физические нагрузки, однако она делает невероятные фотосессии, которые запечатлевают воспоминания о периоде беременности.

Так, в крайней фотосессии Наталья показала роскошный образ в цвете Тиффани, подчеркивающий естественную красоту жены танцора и очень красиво обтягивающий беременный животик.

Как выглядит жена Евгения Кота на последнем триместре (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Гимнастка надела боди и невероятную накидку, напоминающую элементы из наряда балерин. Также она заплела волосы в аккуратный пучок и дополнила образ массивными серьгами.

"Женщина. Грация. Изысканность. Сила и нежность. Очень хотелось создать образ, который сможет достойно подчеркнуть именно эти черты Натальи. Два месяца работы над образом. Над каждой крохотной деталью. И вот наконец эти две жемчужинки в одном кадре. Получилось, по моему. мнение, невероятно”, - пишет фотограф, которая делала фото для Натальи".