Хіти Трінчер та Могилевської: топ-5 пісень, написаних Нікітою Кісельовим

Українці завжди були відомі на весь світ своїм талантом до музики, адже недаремно наша мова вважається однією з наймелодійніших. Пісні українською зачаровують та впадають до серця, ними захоплюються та їх переспівують. І одним з популярних авторів хітів сьогодення є Нікіта Кісельов - молодий український співак, який вже написав треки для багатьох українських зірок. І 23 травня йому виповнюється 27 років.

Анна Трінчер - "Зай"

"Зай" - це чуттєва композиція, написана Кісельовим, про кожного з нас, хто сумує за рідними людьми та домівкою. В такий важкий для нашої країни період українцям дуже відгукнулась ця композиція, адже усі розділяють емоції туги за близькими в умовах постійної розлуки.

Наталя Могилевська - "Під ковдрою"

Тендітні, ніжні, сакральні почуття, які приховуються від чужого ока, є у кожної людини. Саме про них і була написана пісня "Під ковдрою". Це інтимна сповідь ліричної героїні про найрідніших людей, про щиру невинну любов та бажання зберегти інтимність цих стосунків. Кісельов вклав у цю пісню найтепліші почуття, знайомі усім жінкам.

Маша Данілова - "Лампочки"

Абсолютний хіт молодого покоління про почуття, що перегоріли, так само як і лампочки. Драйвовий ритм та слова, що чіпляють, підкорили серця мільйонів слухачів. "Лампочки" - це пісня усіх жінок, які пережили розставання з чоловіком та стали сильнішими, розправили свої крила.

GROSU - "Лужок"

На жаль, на сьогодні багато дітей залишилися без сім'ї та потребують піклування й опіки в такий складний час для всіх нас. Тому Нікіта Кісельов написав пісню саме про це. Після прослуховування треку ніхто не залишиться байдужим.

Амадор Лопес - "Не москаль"

Це жартівливий трек про висміювання наших ворогів та про любов українців до власної країни. Під час війни гумор часто підіймає бойовий дух та змушує посміхнутися тоді, коли сльози навертаються на очі. Українці вміють переживати трагічні події з певним стоїцизмом та сталевою незламністю.