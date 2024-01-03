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Хит украинской певицы признали одним из лучших за всю историю Евровидения

Среда 03 января 2024 17:22
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Хит украинской певицы признали одним из лучших за всю историю Евровидения Песню Джамалы признали одной из лучших на Евровидении (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Песня украинской певицы попала в тройку лучших песен за всю историю конкурса Евровидение.

А о том, какая артистка получила такой статус, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на список издания The Guardian.

Песня украинской певицы стала одной из лучших в истории Евровидения

Евровидение за всю свою историю слышало невероятное количество сильных песен с глубоким смыслом, но, исследовав все треки, британское издание составило собственный список трех лучших песен.

В этот список вошла и песня известной украинской исполнительницы с крымско-татарскими корнями Джамалы. Ее трек "1944" признан одним из лучших. Именно поэтому этот сильный хит занял третье место.

Хит украинской певицы признали одним из лучших за всю историю ЕвровиденияХит украинской певицы признали одним из лучших за всю историю Евровидения

Скриншоты

А вот на первом месте разместилась легендарная песня "Waterloo" группы ABBA, которая принесла победу Швеции в международном конкурсе песен еще в 1974 году.

Второе место заняла песня Poupée de Cire, Poupée de Son, которую исполнила французская исполнительница Франс Галль. В 1965 году она заняла первое место на Евровидении.

Если же вернуться к третьему месту, которое заняла Джамала, то стоит напомнить, что именно с песней "1944" она одержала победу на Евровидении в 2016 году.

Текст песни "1944" об этнической чистке крымских татар Сталиным вызвал споры: российские политики жаловались, что это было связано с аннексией Крыма Россией в 2014 году. Но это был бы действительно фантастический трек, о чем бы он ни был", - написано в The Guardian.

О чем рассказывает песня "1944"

Первые строки щемящего трека "1944" были написаны в далеком 2014 году на украинском языке. Своей песней Джамала рассказывает о депортации крымских татар в 1944 году.

Эта история напрямую касается семьи певицы, поскольку она слышала рассказы от своей бабушки Назилхан, которая сама пережила депортацию. Песня имеет сложную вокальную партию со многими полутонами и мугамами.

Ранее мы рассказывали, что известная украинская певица обвинила финалистку Нацотбора на Евровидение 2024 в плагиате.

Также читайте наш материал о том, что Джамала показала, как подросли ее сыновья.

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