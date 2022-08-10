"Золоті" кавуни та дині: чи варто чекати зниження цін

В Україні цьогоріч ціни на кавуни та дині "кусючі" попри розпал сезону. Чи варто чекати зниження вартості на "золоті" баштанні?

Наразі ціни на кавуни доходять до 40 грн, а на дині - до сотні. Тобто, аби купити невеликий за розміром плід, треба витратити не менше 200 грн.

Звісно ж, причина цьому війна та окупація Херсонської області - важливого виробника українських баштанних.

Що буде з цінами

За словами експерта, середня ціна у порівнянні з торішньою підвищилася практично на 100%, адже сьогодні кавуни везуть з Туреччини та півдня України, частково з Одещини.

І падати ціни, на жаль, не будуть. За прогнозами, чекати на подешевшання близько до вересня споживачеві не варто.

"Ціни на кавуни падати не будуть, їх не буде забагато в цьому році, як, до речі, й динь. Зазвичай баштанні вирощувались на Херсонщині та на півдні Запорізької області. Також були поставки з Туркменістану, Казахстану через Росію, чого також не буде. Тому залишається Туреччина та Одещина. Якщо рахувати логістику, курс долару та інші неприємні речі, середня ціна за кілограм буде 35-40 грн", - каже експерт.

Скільки коштують кавуни на ринках й в супермаркетах

Вартість баштанних, і там і там приблизно однакова. Зокрема, в Ашані кавуни, в залежності від сорту коштують 32-41 грн/кг, диня Амал (в магазині лише один вид) - 91 грн/кг.

Скріншот: Ціни на баштанні в Ашані

В Novus кавуни від 28 до 42 грн. Вибір динь більший: від 60 грн за сорт Галія, до 99 грн за узбецьку диню.

Скріншот: Ціни на баштанні в Novus

В АТБ можна знайти кавун без кісточок. Він коштує 50 грн/кг, звичайний - 36 грн/кг

Скріншот: Ціни на кавуни в АТБ