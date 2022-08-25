"Серце розривається": у Херсонській області стиглі кавуни пропадають на полях (відео)
У окупованих районах Херсонській області на полях лежать тонни стиглих кавунів. Фермери урожай навіть не збирають, адже продати кавуни в окупації вони можуть хіба що за безцінь. А вивезти плоди на підконтрольні території України не дають російські окупанти.
Що зараз відбувається на полях, показав користувач під ніком "student___u" у TikTok.
Відео викликало бурхливу реакцію українців, які змушені купувати несмачні кавуни за "космічними" цінами.
На ролику видно, як чоловік кинув на полі кавун, і він легко розколовся на дві частини. У середині він дуже стиглий та соковитий.
У Херсонській області на полях лежать кавуни (скрін)
Також зазначають, що дині на базарі коштують 4 грн/кг. Інші ж користувачі пишуть, що у Львові, Києві та Чернігівській області дині можна придбати по 80-90 грн.
Ціни на дині у Херсонській області (скрін)
Окрім того, фермери кажуть, що цьогоріч кавуни та дині не окупились і вони працюють у збиток.
У коментарях користувачі пишуть, що купують кавуни за 200 гривень та хочуть херсонських:
- Це біль, купили кавун за 200 грн, злегка рожевий;
- Купила кавун, не дуже великий майже за 200 грн, а він ну взагалі таке собі. Хочу херсонські!;
- Плачу за Херсоном, кавунами, динею. За мирною Україною;
- Не знущайтеся, будь ласка, я відчуваю цей неймовірний смак і запах;
- Ми купили кавун майже за 400 гривень, взагалі був не солодкий;
- Серце розривається.
Додамо, що ціни на кавуни в Україні у сезон коливаються 32-40 грн за кілограм. Тому за середній кавун ваги 5-10 кг доведеться заплатити від 160 грн і більше.
Раніше Комаровський розповідав, у кавуні, чи дні менше нітратів.
Також ми писали, чи варто чекати на зниження цін на кавуни та дині.