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У Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу: один потонув

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Дніпро, Неділя 30 січня 2022 14:23
У Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу: один потонув Фото: у річці Дніпро потонув хлопець 2004 року народження (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У суботу ввечері, 29 січня, у Дніпрі двоє підлітків хотіли викупатися. Обидва провалилися під кригу, а один хлопець загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Інформація на лінію Служби порятунку надійшла о 21:54. Диспетчеру повідомили, що на річці Дніпро підліток провалився під лід. Трагедія сталася в обласному центрі на пляжі Монастирського острова.

На місце прибули рятувальники та встановили, що при спробі купання в річці двоє хлопців (2004 року народження) провалилися під лід на відстані 30 метрів від берега. Один із них вибрався на лід, інший підліток зник під водою.

"Водолазами були проведені пошукові роботи. Обстежено 400 кв.м підводної акваторії річки на глибині 7 м. Зниклого не виявлено", - йдеться у повідомленні.

30 січня водолази знову розпочали пошук. Вони обстежили 2500 кв.м. підводної акваторії річки Дніпро. Об 11:00 на відстані 50 метрів від берега та на глибині 6 метрів було виявлено тіло хлопця, який потонув напередодні.

Фото: у Дніпрі в річці потонув підліток (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у селі Крушинка Фастівського району Київської області потонув чоловік під час купання на Водохреща. Поліція встановлює обставини.

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