Дайте свободу та будьте поруч: психолог розповіла, як вберегти дитину від небезпеки в інтернеті
Хвиля самогубств та жахливих отруєнь за останні тижні сколихнула батьків та психологів. Є дані, що причиною таких вчинків серед підлітків стали небезпечні групи в інтернеті та відео у соцмережах.
Дитячий психолог Олена Погорєлова розказала в коментарі для РБК-Україна, чому діти навіть з абсолютно нормальних сімей підпадають під вплив небезпечних кураторів у соцмережах і як убезпечити їх від біди.
Що не так з підлітками?
Вона пояснила, що у підлітковому віці діти непередбачувані й дуже хочуть самоствердження у колективі. Це призводить до дивних вчинків та відсутність страху там, де він мав би бути.
"Підлітки непередбачувані, їм властиво здійснювати несподівані вчинки та проявляти невизначеність. У підлітковому віці провідною діяльність є спілкування з однолітками, воно спрямоване на самоствердження в колективі. Також в цей період відбувається усвідомлення себе, свого призначення – це забезпечує цілісність особистості підлітка. В силу свого розвитку підліткам ще важко прогнозувати наслідки своїх дій і досить часто вони опираються на свої емоції й живуть у суперечливому світі своїх переживань", - пояснила психолог і додала, що є багато факторів, які впливають на вразливість дитини:
- негативний образ себе та свого тіла
- труднощі в спілкуванні з батьками та однолітками
- неможливість знайти свою референтну групу
- вразливість
- неуспішність у навчанні
- булінг в школі
"Це все призводить підлітків до депресивного настрою і діти все більше заглиблюються в мережу Інтернет, створюючи "паралельну реальність", змінюючи реальний світ на віртуальний", - говорить спеціаліст.
Чому діти починають грати й "Синій кит" та подібні смертельні іграшки
Особливо небезпечними стають такі ігри, як "Синій кит", бо вони носять у собі таємничий характер та непередбачуваність, а це приваблює підлітків.
"Також, у всі часи в підлітків була і є потреба у приналежності до певної групи, в спілкуванні з однолітками, потреба в прийнятті та розумінні. Незадоволені потреби, відчуття внутрішньої "пустоти", відчуття самотності, низька самооцінка, складні стосунки в сім’ї впливають на пошук дитиною подібних "груп смерті", де вони на первинному етапі гри отримують підтримку, визнання, розуміння того, що вони не самі, відчувають приналежність до групи. З дітьми спілкуються, запитують про їх проблеми та вислуховують, таким чином формуючи довіру", - додає психолог.
Вона пояснила, що самоушкодження (порізи на шкірі) – це спосіб перемкнутися з емоційних переживань на тілесні, замінити душевний біль на фізичний. А саме такі речі та є одним з завдань у небезпечних іграх.
"Через брак спілкування в реальному житті, потребу в близькості - підлітки готові розповідати про себе різну інформацію в соціальних мережах, про свій емоційний стан, переживання, конфлікти з оточуючими, про своє небажання жити. Вони можуть навіть розкривати інформацію про своє житло та місце свого перебування", - наголошує спеціаліст.
Дитячий психолог Олена Погорєлова
Як уберегти дитину?
Психолог пояснила, що в першу чергу потрібно будувати з дитиною довірливі стосунки, забезпечувати відчуття опори, підтримувати дитину. Цікавитися її інтересами, не лише тим, що пов'язане з навчанням, але і ділитися своїм, більше розмовляти, слухати її.
- Проводьте час з дітьми, пропонуйте та впроваджуйте в сімейне життя нові традиції та ритуали.
- Діліться своїми почуттями та дбайте про свій стан, адже батьки є опорою для дитини. Якщо дорослий в депресії чи у тривожному стані – йому важко допомогти дитині та підтримати її.
- Давайте свободу там, де це можливо, наприклад свободу у виборі одягу, шпалери у свою кімнату, вибору хобі.
- Контролюйте життя дитини в інтернеті, блокуйте сайти, які можуть містити негативний зміст, контролюйте з ким дитина спілкується в соцмережах.
- Забезпечуйте дитину можливістю розвиватися, залучайте до різного виду спортивної та творчої діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи та батьки стурбовані активізацією у соцмережах небезпечних груп.
А також ми розповідали, що родичі загиблої школярки у Києві розповіли про її останні дні – дитину готували до самогубства.