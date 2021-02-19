Дайте свободу та будьте поруч: психолог розповіла, як вберегти дитину від небезпеки в інтернеті

Хвиля самогубств та жахливих отруєнь за останні тижні сколихнула батьків та психологів. Є дані, що причиною таких вчинків серед підлітків стали небезпечні групи в інтернеті та відео у соцмережах.

Дитячий психолог Олена Погорєлова розказала в коментарі для РБК-Україна, чому діти навіть з абсолютно нормальних сімей підпадають під вплив небезпечних кураторів у соцмережах і як убезпечити їх від біди.

Що не так з підлітками?

Вона пояснила, що у підлітковому віці діти непередбачувані й дуже хочуть самоствердження у колективі. Це призводить до дивних вчинків та відсутність страху там, де він мав би бути.

"Підлітки непередбачувані, їм властиво здійснювати несподівані вчинки та проявляти невизначеність. У підлітковому віці провідною діяльність є спілкування з однолітками, воно спрямоване на самоствердження в колективі. Також в цей період відбувається усвідомлення себе, свого призначення – це забезпечує цілісність особистості підлітка. В силу свого розвитку підліткам ще важко прогнозувати наслідки своїх дій і досить часто вони опираються на свої емоції й живуть у суперечливому світі своїх переживань", - пояснила психолог і додала, що є багато факторів, які впливають на вразливість дитини:

негативний образ себе та свого тіла

труднощі в спілкуванні з батьками та однолітками

неможливість знайти свою референтну групу

вразливість

неуспішність у навчанні

булінг в школі

"Це все призводить підлітків до депресивного настрою і діти все більше заглиблюються в мережу Інтернет, створюючи "паралельну реальність", змінюючи реальний світ на віртуальний", - говорить спеціаліст.

Чому діти починають грати й "Синій кит" та подібні смертельні іграшки

Особливо небезпечними стають такі ігри, як "Синій кит", бо вони носять у собі таємничий характер та непередбачуваність, а це приваблює підлітків.

"Також, у всі часи в підлітків була і є потреба у приналежності до певної групи, в спілкуванні з однолітками, потреба в прийнятті та розумінні. Незадоволені потреби, відчуття внутрішньої "пустоти", відчуття самотності, низька самооцінка, складні стосунки в сім’ї впливають на пошук дитиною подібних "груп смерті", де вони на первинному етапі гри отримують підтримку, визнання, розуміння того, що вони не самі, відчувають приналежність до групи. З дітьми спілкуються, запитують про їх проблеми та вислуховують, таким чином формуючи довіру", - додає психолог.

Вона пояснила, що самоушкодження (порізи на шкірі) – це спосіб перемкнутися з емоційних переживань на тілесні, замінити душевний біль на фізичний. А саме такі речі та є одним з завдань у небезпечних іграх.

"Через брак спілкування в реальному житті, потребу в близькості - підлітки готові розповідати про себе різну інформацію в соціальних мережах, про свій емоційний стан, переживання, конфлікти з оточуючими, про своє небажання жити. Вони можуть навіть розкривати інформацію про своє житло та місце свого перебування", - наголошує спеціаліст.

Дитячий психолог Олена Погорєлова

Як уберегти дитину?

Психолог пояснила, що в першу чергу потрібно будувати з дитиною довірливі стосунки, забезпечувати відчуття опори, підтримувати дитину. Цікавитися її інтересами, не лише тим, що пов'язане з навчанням, але і ділитися своїм, більше розмовляти, слухати її.