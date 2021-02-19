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У Херсоні маршрутник возить відмінників безкоштовно, щоб підвищити успішність у школі

Новость на русском → Херсон, П'ятниця 19 лютого 2021 23:48
У Херсоні маршрутник возить відмінників безкоштовно, щоб підвищити успішність у школі У Херсоні водій маршрутки не бере гроші за проїзд у відмінників (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Херсоні водій маршрутки не бере плату за проїзд у школярів, які добре вчаться. Чоловік таким чином намагається спонукати дітей підвищувати свою успішність у школах.

Про благородного маршрутника розповіла місцева мешканка Тетяна Близнєцова у Facebook.

Щедрий водій-"меценат" їздить в автобусі, що курсує по 33-му маршруту.

Чоловік просить пасажирів шкільного віку показати свої щоденники, і якщо оцінки від 10 до 12 балів - повертає гроші, сплачені дітьми за проїзд.

"Каже, що таким способом вирішив підвищити успішність у школі", - пише жінка.

У Херсоні маршрутник возить відмінників безкоштовно, щоб підвищити успішність у школі

Херсоні маршрутник возить старанних учнів безплатно (фото з Facebook-сторінки Тетяни Близнєцової)

Така ініціатива водія маршрутки у Херсоні захопила українців, і в мережі висловлюють припущення, що й інші маршрутники наслідують приклад колеги, щоб спонукати старанно вчитися якомога більше школярів.

  • Великий уклін йому. Якби всі такі були, то було б дуже добре, і все навколо змінилося
  • Крутецький водила!
  • Супер. Ви мій герой. Це неймовірно, що є ще такі люди. Браво!!!
  • Як добре, що ще є нормальні люди, а то тільки й пишуть про придурків, які висаджують в мороз дітей на дорозі!
  • Молодець! Дай Боже здоров'я цьому водію на многії літа! Тільки у таких людей виховується здорова і розумна нація! Побільше б таких вчинків від людей.
  • Пишіть яке місто, тому що пів країни переписало як "свого"
  • Людина від Бога! Здоров'я вам і вашій родині!
  • Розумничок. Добре, що є винятки. І водій маршрутки - це не синонім хамства.

Раніше ми писали про те, що у Київській області підняли ціни на проїзд, а також розповідали, до чого слід готуватися.

Нагадаємо також, що весною в Україні може подорожчати проїзд в міському транспорті.

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Новини України Життя Херсон школьники водители проезд маршрутка учеба
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