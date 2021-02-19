У Херсоні маршрутник возить відмінників безкоштовно, щоб підвищити успішність у школі
У Херсоні водій маршрутки не бере плату за проїзд у школярів, які добре вчаться. Чоловік таким чином намагається спонукати дітей підвищувати свою успішність у школах.
Про благородного маршрутника розповіла місцева мешканка Тетяна Близнєцова у Facebook.
Щедрий водій-"меценат" їздить в автобусі, що курсує по 33-му маршруту.
Чоловік просить пасажирів шкільного віку показати свої щоденники, і якщо оцінки від 10 до 12 балів - повертає гроші, сплачені дітьми за проїзд.
"Каже, що таким способом вирішив підвищити успішність у школі", - пише жінка.
Херсоні маршрутник возить старанних учнів безплатно (фото з Facebook-сторінки Тетяни Близнєцової)
Така ініціатива водія маршрутки у Херсоні захопила українців, і в мережі висловлюють припущення, що й інші маршрутники наслідують приклад колеги, щоб спонукати старанно вчитися якомога більше школярів.
- Великий уклін йому. Якби всі такі були, то було б дуже добре, і все навколо змінилося
- Крутецький водила!
- Супер. Ви мій герой. Це неймовірно, що є ще такі люди. Браво!!!
- Як добре, що ще є нормальні люди, а то тільки й пишуть про придурків, які висаджують в мороз дітей на дорозі!
- Молодець! Дай Боже здоров'я цьому водію на многії літа! Тільки у таких людей виховується здорова і розумна нація! Побільше б таких вчинків від людей.
- Пишіть яке місто, тому що пів країни переписало як "свого"
- Людина від Бога! Здоров'я вам і вашій родині!
- Розумничок. Добре, що є винятки. І водій маршрутки - це не синонім хамства.
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