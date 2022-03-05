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У Херсоні безстрашні люди без зброї женуть окупантів додому (відео)

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Херсон, Субота 05 березня 2022 09:06
У Херсоні безстрашні люди без зброї женуть окупантів додому (відео) У Херсоні люди не зустрічають окупантів з радістю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Херсоні українці в черговий раз показують свою відвагу. Вони не зустрічають окупантів хлібом і сіллю. Люди зовсім без зброї намагаються зупинити армію РФ.

Таке відео з'явилося в Telegram-каналі "Типова Україна".

"Сміливі жителі Херсона женуть окупантів додому, одні лягають під авто, інші бояться автозаків. Ми різні", - сказано під відео.

У ролику дивіться самі, яку відвагу і безстрашність демонструють українці.

Нагадаємо, що на десятий день війни Росії проти України в Херсон зайшли війська окупантів, що захопили телевежу. Через вторгнення росіян в місті закінчуються медикаменти, потрібен інсулін і дитяче харчування. Херсонцям складно, проте ні про яку капітуляцію мова не йде.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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