Херсон накрыло крупным градом: побило краску на машинах и "приходил Зевс"

Херсон накрыло сильным ливнем и мощным градом вечером в четверг, 24 июня. Осадков жители города уже ждали с нетерпением, так как несколько дней перед этим стояла солнечная и очень жаркая погода. Однако на город обрушился еще и крупный град.

Как сообщают в местных Telegram -каналах, непогода налетела на город внезапно и за несколько минут город буквально затопило.

Улицы города быстро превратились в бурлящие реки, а следом за ливнем посыпался крупный град. Все это сопровождалось сильным штормовым ветром. Ливень был непродолжительным, но затопило улицы в восточной части города, Антоновку и Киндийку. В Корабел также прошел сначала ливень, а потом град. В Таврическом люди видели яркие молнии.

"Вышел на балкон ночью, поздоровался с Зевсом и пошел спать дальше", - написал житель Херсона и опубликовал красочное видео с невероятной молнией.

Гроза с градом не добралась только до Шуменского – там пролетело всего пару капель.

Как отметили в комментариях жители Херсона, град был такого размера и лупил с такой силой, что на автомобилях облупилась краска.

Местные жители также переживают также за урожай – сильный град мог сильно навредить овощам и фруктам.

Херсон накрыло ливнем и жутким градом