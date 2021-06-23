Польщею пронісся буревій: рятувальники виїжджали на виклики понад 2600 разів

У Польщі пронісся сильний буревій та злива. В результаті негоди були пошкоджені дахи будинків, повалені дерева та підтоплені вулиці.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що рятувальники до цього часу ліквідують наслідки шторму. Так, починаючи від учора, пожежники виїжджали на виклики понад 2600 разів. Найбільше у Великопольському воєводстві - до 1300 разів.

У Малопольському воєводстві рятувальники отримали понад 500 заявок, у Мазовецькому - понад 300, а в Лодзінському - 140.

Робота співробітників рятувальної служби полягала в більшості у відкачуванні води та обрубуванні повалених дерев і гілок.

Відомо, що над центральною частиною Малопольщі пройшов град. За даними місцевої пожежної охорони, переважна більшість заходів, пов’язаних з атмосферними подіями, стосувалися столиці регіону. Тільки в Кракові повідомляється про майже 350 втручань пожежників.

Зазначається, що затоплені вулиці та повалені дерева унеможливили рух трамваїв у Кракові. До того ж сильний вітер зірвав чотири дахи та пошкодив 18.

Буревій також пронісся над Познанем у другій половині дня. Там кілька годин були великі труднощі на дорогах - водії стояли в заторах, адже ділянки дороги були сильно затоплені.

Без світла залишилося понад 23 тисячі громадян. Зазначається, що постраждалих в результаті негоди не зафіксовано.

Фото: наслідки непогоди у Польщі (twitter.сom/krakow.pl)