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Польщею пронісся буревій: рятувальники виїжджали на виклики понад 2600 разів

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Польща, Середа 23 червня 2021 10:17
Польщею пронісся буревій: рятувальники виїжджали на виклики понад 2600 разів Фото: у Польщі пронісся сильний буревій (twitter.сom/krakow.pl)
Автор: Марія Кучерявець

У Польщі пронісся сильний буревій та злива. В результаті негоди були пошкоджені дахи будинків, повалені дерева та підтоплені вулиці.

Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що рятувальники до цього часу ліквідують наслідки шторму. Так, починаючи від учора, пожежники виїжджали на виклики понад 2600 разів. Найбільше у Великопольському воєводстві - до 1300 разів.

У Малопольському воєводстві рятувальники отримали понад 500 заявок, у Мазовецькому - понад 300, а в Лодзінському - 140.

Робота співробітників рятувальної служби полягала в більшості у відкачуванні води та обрубуванні повалених дерев і гілок.

Відомо, що над центральною частиною Малопольщі пройшов град. За даними місцевої пожежної охорони, переважна більшість заходів, пов’язаних з атмосферними подіями, стосувалися столиці регіону. Тільки в Кракові повідомляється про майже 350 втручань пожежників.

Зазначається, що затоплені вулиці та повалені дерева унеможливили рух трамваїв у Кракові. До того ж сильний вітер зірвав чотири дахи та пошкодив 18.

Буревій також пронісся над Познанем у другій половині дня. Там кілька годин були великі труднощі на дорогах - водії стояли в заторах, адже ділянки дороги були сильно затоплені.

Без світла залишилося понад 23 тисячі громадян. Зазначається, що постраждалих в результаті негоди не зафіксовано.

Фото: наслідки непогоди у Польщі (twitter.сom/krakow.pl)

A: Podtopiony autobus 146 przy Szarych Szeregów.

Posted by Spotted: MPK Poznań on Tuesday, June 22, 2021

T: Tymczasem w Swarzędzu.

Posted by Spotted: MPK Poznań on Tuesday, June 22, 2021

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