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Торнадо зруйнував чотири села в Чехії, є жертви

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Чехія, П'ятниця 25 червня 2021 00:38
Торнадо зруйнував чотири села в Чехії, є жертви Фото: Торнадо на півдні Чехії викликало серйозні руйнування (Twitter / CT24zive)
Автор: Артур Родивилов

Потужний торнадо зруйнував чотири села в Чехії. Жертвами стали п'ятеро людей, близько 150 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє видання Express.

Найбільш постраждали від удару стихії села Грушки, Лужице, Моравська-Нова-Весь і Микулчице.

Рятувальники повідомляють, що в цілому від торнадо постраждали сім населених пунктів в Южноморавском краї. Під руїнами житлових будинків знаходяться люди, ведуться рятувальні операції.

Чеська армія була перекинута в зону лиха. В цілому щонайменше 30 тисяч будинків залишилися без електрики після торнадо.

Президент Чехії Мілош Земан подякував службам екстреної допомоги за реакцію на інцидент. Сильні торнадо - рідкісне явище в Чеській Республіці, останній з яких був зафіксований у 2018 році.

Нагадаємо, нещодавно Японією пронісся сильний торнадо. Він залишив людей без електрики, кілька людей отримали травми.

Раніше повідомлялося, що торнадо звалився на Північну Кароліну. Там теж загинули люди.

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