Торнадо зруйнував чотири села в Чехії, є жертви
Потужний торнадо зруйнував чотири села в Чехії. Жертвами стали п'ятеро людей, близько 150 осіб отримали поранення.
Про це повідомляє видання Express.
Найбільш постраждали від удару стихії села Грушки, Лужице, Моравська-Нова-Весь і Микулчице.
Рятувальники повідомляють, що в цілому від торнадо постраждали сім населених пунктів в Южноморавском краї. Під руїнами житлових будинків знаходяться люди, ведуться рятувальні операції.
Kostel a škola dle popisku na FB v Hruškách. pic.twitter.com/Ts5jiGjk7T— Jakub Vácha (@Vacha_CT) June 24, 2021
Чеська армія була перекинута в зону лиха. В цілому щонайменше 30 тисяч будинків залишилися без електрики після торнадо.
Jihem Moravy se podle meteorologů s největší pravděpodobností prohnalo tornádo. Lidé ho zachytili na fotografiích. Poslední bylo v ČR v roce 2018. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Hlášeny jsou obrovské škody. Takto po bouři vypadá Lužice na Hodonínsku pic.twitter.com/dA0GwSBjt6— CT24zive (@CT24zive) June 24, 2021
Президент Чехії Мілош Земан подякував службам екстреної допомоги за реакцію на інцидент. Сильні торнадо - рідкісне явище в Чеській Республіці, останній з яких був зафіксований у 2018 році.
Нагадаємо, нещодавно Японією пронісся сильний торнадо. Він залишив людей без електрики, кілька людей отримали травми.
Раніше повідомлялося, що торнадо звалився на Північну Кароліну. Там теж загинули люди.