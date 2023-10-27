Хэллоуин по-украински: этнограф рассказала, каким был этот праздник у наших предков

В Украине праздновать Хэллоуин начали только в конце ХХ века. Эта традиция пришла к нам из стран Западного мира. Пышнее всего его отмечают в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Там этот праздник по популярности уступает только Рождеству.

О том, какие есть украинские аналоги Хэллоуина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию этнографа Анастасии Кривенко в Instagram .

Каким был "Хэллоуин по-украински"

"100 лет назад украинцы праздновали Хэллоуин? Конечно нет, но по своей сути - это праздник чествования умерших, когда якобы их души возвращаются на землю, а живые встречают их карнавалами и фестивалями. И в украинской традиции есть три периода, когда предки верили, что духи потустороннего мира возвращаются на землю", - говорит этнограф.

Она отмечает, что традиции празднования этих дат чем-то напоминают Хэллоуинские: костюмы, маски, веселое посещение соседей и угощение.

Этнограф рассказывает обо всех трех периодах чествования умерших в украинской традиции.

Первый период - рождественско-новогодний

"Наши предки приглашали души умерших на трапезу на Святвечер, а после нее оставляли блюда на столе для угощения. Традиции колядовать, щедровать и "водить козу" - это своеобразные приглашения душ предков. Все происходит в форме театрализованных действий - в масках и костюмах", - говорит эксперт.

Кривенко отмечает, что эти обычаи напоминают Хэллоуинские фестивали. А "маланкари" в масках олицетворяют гостей с того света.

Переодетые щедровники в 60-х годах вблизи Коломыи (фото: localhistory.org.ua)

Второй период - пасхальный

"Души умерших приходят на землю и в пасхальный период, когда ворота к небу открыты. Украинцы верили, что души предков находятся на земле целую неделю и в воскресенье после Пасхи уходят, а люди провожают их. Именно поэтому этот день называют проводами", - объясняет этнограф.

Третий период - Зеленые праздники

"На полях цветут колоски, а на землю выходят русалки. Через неделю русалки покидают землю. А на Полесье существовал специальный обряд проводов русалок. Как видим, украинцы имели праздники, немного напоминающие Хэллоуин, хотя естественно, что украинцы впитывают и традиции других культур и отмечают новые праздники", - говорит Кривенко.