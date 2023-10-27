Хелловін по-українськи: етнограф розповіла, яким було це свято у наших предків

В Україні святкувати Хелловін почали лише наприкінці ХХ століття. Ця традиція прийшла до нас із країн Західного світу. Найгучніше його відзначають у США, Канаді, Ірландії та Великій Британії. Там це свято за популярністю поступається лише Різдву.

Про те, які є українські аналоги Хелловіну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію етнографа Анастасії Кривенко в Instagram .

Яким був "Хелловін по-українськи"

"Чи 100 років тому українці святкували Хелловін? Звісно ні, та по своїй суті - це свято вшанування померлих, коли нібито їхні душі повертаються на землю, а живі зустрічають їх карнавалами та фестивалями. І в український традиції є три періоди, коли предки вірили, що духи потойбіччя повертаються на землю", - каже етнограф.

Вона зазначає, що традиції відзначення цих дат чимось нагадують Хелловінські: костюми, маски, веселі відвідини сусідів і пригощання.

Етнограф розповідає про усі три періоди вшанування померлих в українській традиції.

Перший період - різдвяно-новорічний

"Наші предки запрошували душі померлих на святвечірню трапезу, а після неї залишали страви на столі для частування. Традиції маланкування, колядування, щедрування і "водіння кози" - це своєрідні запрошення душ предків. Усе відбувається у формі театралізованих дій - у масках та костюмах", - говорить експерт.

Кривенко наголошує, що ці звичаї нагадують Хелловінські фестивалі. А маланкарі у масках уособлюють гостей з того світу.

Переодягнені щедрівники у 60-х роках поблизу Коломиї (фото: localhistory.org.ua)

Другий період - великодній

"Душі померлих приходять на землю і у великодній період, коли ворота до неба відкриті. Українці вірили, що душі предків перебувають на землі цілий тиждень і в неділю після Великодня відходять, а люди їх проводжають. Саме тому цей день називають проводами", - пояснює етнограф.

Третій період - Зелені свята

"На полях квітнуть колоски, а на землю виходять русалки. Через тиждень на розигри русалки покидають землю. А на Поліссі існував спеціальний обряд проводів русалок. Як бачимо, українці мали свята, які трішки нагадують Хелловін, хоча природно, що українці вбирають й традиції інших культур та відзначають нові свята", - говорить Кривенко.