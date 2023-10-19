Бабай и еще 5 мифических существ, которыми украинцы издавна пугали детей

Украинская мифология имеет много загадочных существ, которыми в древности пугали детей, чтобы утихомирить их. Однако, часто вместо того, чтобы послушать взрослых и не ходить в запрещенные места, малыши наоборот отправлялись на поиски неизвестного чудовища.

О том, кем пугали детей в древности, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу этнографа Анастасии Кривенко в Instagram .

Кем в древности пугали детей

"Баба-Яга и Бабай - о них вы точно слышали в детстве, а, возможно, и боялись их. В прошлые века и до недавнего времени детей запугивали "с воспитательной целью". Пугали всевозможными чудовищами, которые могут украсть, наказать, съесть непослушного ребенка. Это могли быть демонические существа - ведьма, русалка, мавка, домовой, а могли быть вполне причудливые создания", - пишет Кривенко.

Она делится списком мифических существ, которыми в древности украинцы пугали детей.

Марвавка

"В селе Морозовка Винницкой области одна бабушка рассказала мне, что в детстве родители предостерегали ее ходить в огород, потому что там сидит Марвавка. По ее воспоминаниям, дети специально ждали пока взрослые пойдут работать в поле и мигом бежали на огород обрывать огурцы и искать эту загадочную Марвавку", - рассказывает этнограф.

Дети представляли себе мифические существа по-разному (фото: Facebook.com/Волонтер-1)

Железная баба

Это мифическое существо вроде бы как подстерегает детей на огороде. Согласно верованиям, Железная баба имеет большие железные зубы, или наоборот она может быть с "избитыми зубами".

"Она такая, как Баба-Яга. Я ее так себе представляла - у нее здоровый нос и она какая-то неподвижная. Так как она может детей догнать?"- поделилась Кривенко воспоминаниями одной бабушки из Хмельницкой области.

Соломенный дед/ Капустный дед

По представлениям украинцев, этот старый и страшный дед приходит забирать непослушных детей, которые кричат и плачут.

"Говорили, что он в капусте сидит. Как будете непослушными, то придет капустный дед и заберет вас в сумку. Так когда-то детей пугали и дети боялись", - по воспоминаниям жительницы села Комнатка Тернопольской области.

Украинская мифология богата сверхъестественными персонажами (фото: Facebook.com/Волонтер-1)

Баба-Яга в горохе

Это популярный персонаж, которым очень часто пугали детей. Она считалась злодейкой. По народным рассказам, Баба-Яга сидела на огороде.

"В горох не ходи, потому, что там Баба-Яга сидит", - так говорили в селе Шпиколосы Тернопольской области.

Бабай

Его представляли как страшное, черное и мохнатое существо. Оно ждало ребенка там, где ему запрещено ходить - на огороде, в кладовке.

Бабай, по верованиям украинцев, приходил тогда, когда ребенок сильно плакал. Тогда взрослые говорили: "Придет и заберет тебя Бабай".

Теленок "без писка"

"Детей также пугали странными животными - крупными лягушками и рыбами, которые могут укусить и затащить под воду. Во Львовской области детей пугали "теленком без писка", - рассказывает Кривенко.

"У нас говорили" туда не ходи. А чего? Потому, что там теленок без писка ходит". Я когда был маленьким, то всего боялся", - вспоминает житель хутора Волуйки Львовской области.