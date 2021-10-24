Хеллоуїн 2021 стане для українців особливим: коли святкувати і що потрібно обов'язково зробити

Хеллоуїн у 2021-му році в Україні стане особливим. Адже дата свята, яке стає все більш популярним в нашій країні, співпаде з часом переведення годинників. Таким чином в добі, коли відзначається Хеллоуїн буде на годину більше.

Важливі традиції цього незвичайного свята, що можна і не можна робити, прикмети, і причому тут гарбуз – читайте нижче в матеріалі Styler.

Коли Хеллоуїн, і звідки взялося свято

Щорічно це свято, що прийшло до нас із заходу, відзначається з 31 жовтня на 1 листопада.

На Хеллоуїн, або День Всіх Святих, прийнято вбиратися в страшні костюми, вирізати пики на гарбузі, ходити в гості і випрошувати частування.

Вважається що сучасному святу насправді близько 2000 років. Племена кельтів, що жили в той час на території Англії, Шотландії, Північної Франції, Ірландії та Уельсу, особливо шанували бога смерті. Вони вірили, що саме в цю ніч божество збирає душі померлих в минулому році і поміщає їх тварин. Так вони повинні були розплачуватися за свої гріхи.

Дата була обрана не випадково, так як 1 листопада кельти святкували новий рік шануючи вже бога сонця, у якого вони просили щедрий урожай, робили жертвопринесення та інші обряди.

Це свято пройшло безліч трансформацій, в тому числі і пережило злиття язичницьких та християнських культур. Вже в середні століття його стали називати Днем Всіх Святих – "All Saints 'Day"або" All Hallows' Day". Пізніше назву скоротили до Halloween.

Що потрібно робити в святкову ніч і напередодні

День Всіх Святих триває всього одну ніч, але її потрібно провести продуктивно. Прийнято заздалегідь готувати страшні костюми вбиратися в них і весело святкувати.

З гарбуза вирізують страшну пику, вставляючи всередину свічку. Саморобку називають "Світильник Джека". Її можна залишити на порозі або підвіконні будинку.

Ряджені ходять по вулицях, стукають в двері квартир і будинків, вимовляючи фразу "Гаманець або життя!" або " Цукерки, або смерть!"

Якщо відмовити в такому проханні, на вашу сім'ю і житло можуть сипатися неприємності.

Що не можна робити на Хеллоуїн

Одна з прикмет говорить, що в цю ніч не можна обертатися, навіть якщо хтось слідує за вами по п'ятах.

Не можна залишати поза межами будинку особисті речі, наприклад, вивішувати випрану білизну.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто просить милостиню.

Всі двері і вікна потрібно зачинити, через них можуть пробратися нечисті сили.

Навіщо на Хеллоуїн різати гарбуз?

У одного з найцікавіших атрибутів свята – "світильника Джека" з гарбуза є своя історія.

Згідно з давньою легендою колись жив на світі хлопець на ім'я Джек. У нього була чорна душа, чорні помисли і вчинки.

Одного разу за Джеком прийшов диявол, але хлопець навіть не здивувався. До того ж він обдурив диявола – хитрістю змусив влізти нечистого на яблуню, а потім вирізав на стовбурі хрест. Звісно ж диявол не зміг злізти з дерева. Тоді вони уклали угоду – Джек допоможе йому спуститися вниз, а натомість антихрист не забере його душу.

Коли Джек помер, в рай його теж не взяли. Його душа неприкаяно поневірялася по світу, врешті-решт він сам прийшов диявола і попросив його забрати в пекло.

Диявол сильно розлютився за те, що Джек його обдурив і кинув в нього жменю вугілля. Джек зловив вугілля і поклав у ріпу, яку в цей момент тримав у руках. Отримавши таку відмову від диявола, Джек пішов поневірятися по світу з сяючим овочем. Згодом ріпу в обрядах замінили гарбузом.