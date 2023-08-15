Обстрел Луцка: россияне ударили по промышленному предприятию, три человека погибли

Во время масштабной ракетной атаки по Украине россияне попали в промышленное предприятие в Луцке. В результате обстрела погибли три человека, еще четверо ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского главы Луцка Игоря Полищука в эфире телемарафона.

"Сегодня утром двумя крылатыми ракетами было поражено промышленное предприятие в нашем городе. В результате этой атаки, к большому сожалению, погибли три человека и четверо пострадали. Это информация по состоянию на данный момент", - сказал Полищук.

По его словам, работники ГСЧС сразу выехали на место для тушения пожара и разбора завалов. В частности, был спасен один человек из-под завалов, он госпитализирован.

Мэр добавил, что жилые объекты и другие гражданские объекты города, находящиеся рядом с данным предприятием, не пострадали.

По его словам, и погибшие, и пострадавшие являлись работниками указанного предприятия. Из четырех пострадавших трое госпитализированы.

"Это обычное промышленное предприятие, производившее комплектующие для автомобилей, для промышленности. И какое оно имеет отношение к военной инфраструктуре вообще не известно", - отметил Полищук.

Обстрел Украины 15 августа

Из-за ночной ракетной атаки РФ в ряде городов раздались взрывы.

В частности, во Львове зафиксировано попадание в жилые дома и территорию детского сада.

В Луцке есть попадание по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека.

В Днепре также есть "прилет" по промышленному предприятию, в результате чего ранения получили два человека.

Больше о ночной ракетной атаке читайте в материале РБК-Украина.