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Обстрел Луцка: россияне ударили по заводу шведского производителя подшипников SKF

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Луцк, Вторник 15 августа 2023 16:55
Обстрел Луцка: россияне ударили по заводу шведского производителя подшипников SKF Фото: Разбор завалов в Луцке (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне сегодня ночью, 15 августа, обстреляли Луцк. Вражеские ракеты попали по заводу шведского производителя подшипников SKF.

Об этом заявил пресс-секретарь SKF Карл Бьорнштам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, ночью произошла атака на город Луцк и в результате этого пострадал их завод.

"Нам очень грустно подтверждать, что трое наших коллег были убиты", - добавил он.

Бйорнштам сказал, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения завода, но добавил, что ее основное внимание сосредоточено на сотрудниках и их безопасности.

Что известно об этом заводе в Украине

Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, у крупнейшего в мире производителя промышленных подшипников в Украине работает около 1100 сотрудников, большинство из которых работают на заводе в Луцке.

В отчете также говорится, что на завод в Луцке приходилось около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

AB SKF

Шведская интернациональная машиностроительная компания, крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники. Штаб-квартира компании расположена в Гетеборге.

Деятельность SKF сосредоточена в области производства подшипников качения, узлов вращения, уплотнений и создания инженерных решений в этой области. Компании принадлежит более 140 производственных предприятий в 32 странах.

Ночной обстрел Украины

Сегодня после четырех часов россияне нанесли ракетный удар по мирным городам Украины. Под атакой оказался Львов, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Запорожье и Смела.

Так, в Луцке россияне попали по промышленному предприятию, из-за чего погибли три человека, еще трое пострадали. Во Львовской области из-за атаки получили ранения 19 человек, а в Днепре повреждено промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.

При этом силы ПВО сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые россияне запустили по Украине.

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