"Хатіко" з Бородянки вже два місяці чекає господаря в повністю зруйнованому будинку (відео)
У зруйнованій російськими військовими Бородянці Київської області вірний пес продовжує чекати свого господаря. Собака не залишає місця, де він щасливо жив з власником до війни.
Про відданість чотирилапого друга розповіли зооволонтери в мережі.
На відео повідали, що тварину підгодовують небайдужі люди і вона досить вгодована, але відданість і любов до людини вражає.
Як повідомили волонтери, в будинку немає жодної живої душі.
"Нам так і не вдалося дізнатися, що ж сталося з колишніми господарями цієї собачки. Якщо пізнали малого - напишіть нам! Хочемо, щоб його історія була зі щасливим фіналом! - повідомляють зоозахисники.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Макарівський Хатіко, який чекав господиню, знайшов нову сім'ю.
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