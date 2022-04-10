Неймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світ

Фотографія величезного чорного пса зі зруйнованого Ірпеня, який кинувся до українських військових, облетіла весь світ. Автор цієї фотографії - знаменитий Гліб Гаранич. А собаку виявили бійці 72-ої бригади.

Що це за собака і що з нею сталося після зустрічі з військовими, розповів на своїй сторінці Сергій Притула.

Величезного різеншнауцера знайшли в зачиненій квартирі 29 березня бійці 72 бригади. Будинок собаки був побитий від обстрілів. На столі лежали документи, в яких була вказана порода пса, вік і ім'я – Баварія. Фото цієї собаки, яка лапами обіймає військового, зробили іноземні журналісти, а також український фотокор Гліба Гаранич.

Знімок швидко розлетівся соціальними мережами, потім з'явився в Twitter і дістався до іноземних газет і навіть США.

А пса тим часом забрали у волонтерський штаб, де вона переночувала. А потім волонтер Оля Веретельник забрала її до себе додому. А через три дні їй зателефонувала господиня Баварії Тетяна. Вона побачила фотографію в соціальних мережах і зараз вона разом сім'єю в Рівненській області. Сім'я У Тетяни велика - четверо дітей.

Виявилося, що собаку насправді звуть Зара. Евакуювати її просто не встигли, через те, що всім виїжджали з-під обстрілів в одній машині з Ірпеня. Зара в машину просто не помістилася.

Фото: facebook.com/gleb.garanich

Однак сім'я попросила подбати про зорі сусідського охоронця. Але його побили тварі, які хотіли забратися у квартиру. Він вижив, але зараз знаходиться в лікарні. Тому Зара залишилася без нагляду в закритій квартирі.

Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Вона сама, закрита у квартирі, провела кілька тижнів. Їла те, що змогла знайти. Добре, що за пару днів до війни купили 6 кг корму і він стояв у відкритому місці", - додав Притула.

Волонтер Оля передала Баварію тим волонтерам, які привезли до Києва гуманітарку і поверталися до Рівного. Собака поїхала до своєї сім'ї та ввечері надіслали фото возз'єднання.

Господарі Зари передали подяку волонтерам за те, що подбали про неї та змогли її передати родині.

Фото: facebook.com/serhiyprytula