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Неймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світ

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Неділя 10 квітня 2022 09:02
Неймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світ Фото: Собаку знайшли військові в Ірпені (facebook.com/gleb.garanich)
Автор: Анна Шиканова

Фотографія величезного чорного пса зі зруйнованого Ірпеня, який кинувся до українських військових, облетіла весь світ. Автор цієї фотографії - знаменитий Гліб Гаранич. А собаку виявили бійці 72-ої бригади.

Що це за собака і що з нею сталося після зустрічі з військовими, розповів на своїй сторінці Сергій Притула.

Величезного різеншнауцера знайшли в зачиненій квартирі 29 березня бійці 72 бригади. Будинок собаки був побитий від обстрілів. На столі лежали документи, в яких була вказана порода пса, вік і ім'я – Баварія. Фото цієї собаки, яка лапами обіймає військового, зробили іноземні журналісти, а також український фотокор Гліба Гаранич.

Знімок швидко розлетівся соціальними мережами, потім з'явився в Twitter і дістався до іноземних газет і навіть США.

А пса тим часом забрали у волонтерський штаб, де вона переночувала. А потім волонтер Оля Веретельник забрала її до себе додому. А через три дні їй зателефонувала господиня Баварії Тетяна. Вона побачила фотографію в соціальних мережах і зараз вона разом сім'єю в Рівненській області. Сім'я У Тетяни велика - четверо дітей.

Виявилося, що собаку насправді звуть Зара. Евакуювати її просто не встигли, через те, що всім виїжджали з-під обстрілів в одній машині з Ірпеня. Зара в машину просто не помістилася.

Неймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світ

Фото: facebook.com/gleb.garanich

Однак сім'я попросила подбати про зорі сусідського охоронця. Але його побили тварі, які хотіли забратися у квартиру. Він вижив, але зараз знаходиться в лікарні. Тому Зара залишилася без нагляду в закритій квартирі.

Неймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світ

Фото: facebook.com/serhiyprytula

"Вона сама, закрита у квартирі, провела кілька тижнів. Їла те, що змогла знайти. Добре, що за пару днів до війни купили 6 кг корму і він стояв у відкритому місці", - додав Притула.

Волонтер Оля передала Баварію тим волонтерам, які привезли до Києва гуманітарку і поверталися до Рівного. Собака поїхала до своєї сім'ї та ввечері надіслали фото возз'єднання.

Господарі Зари передали подяку волонтерам за те, що подбали про неї та змогли її передати родині.

Неймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світНеймовірна історія собаки з Ірпеня, фото якої облетіло весь світФото: facebook.com/serhiyprytula

Нагадаємо, раніше ми писали про те, патрульний у Бучі врятував пса, який тепер став його другом.

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