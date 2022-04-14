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"Макарівський Хатіко": пес, який місяць чекав загиблу господиню, знайшов нову родину

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Четвер 14 квітня 2022 17:23
"Макарівський Хатіко": пес, який місяць чекав загиблу господиню, знайшов нову родину Колаж РБК-Україна: Пес загиблої в Макарові господині знайшов нову сім'ю
Автор: Світлана Мащенко

Історія "Макарівського Хатіко" вразила багатьох з нас. Це про вірного пса породи акіта-іну на прізвисько Ріні, який майже місяць чекав свою господиню Тетяну, вбиту російськими окупантами. Тепер у дівчинки - нова сім'я.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він розповів, що тепер у Ріні є люблячі господарі, які займуться її лікуванням і вихованням.

Нові господарі собаки - люди з досвідом і розумінням утримання даної породи. У них вже є акіта-іну на прізвисько Чіп.

Нових батьків Ріні символічно звуть Надія і Богдан.

Надія дізналася про Ріні з поста в мережі, і на наступний же день з фотографією собаки поїхала в Макарів шукати. Після довгих опитувань місцевих, їй вдалося знайти потрібний будинок.

Кілька днів Надія їздила до собаки зі смаколиками, привезла їй курточку, щоб собака не мерзла.

Тепер у Ріні є нова турботлива сім'я. А ось так було зовсім недавно.

&quot;Макарівський Хатіко&quot;: пес, який місяць чекав загиблу господиню, знайшов нову родину&quot;Макарівський Хатіко&quot;: пес, який місяць чекав загиблу господиню, знайшов нову родину

Фото: Собака чекає свою господиню (zsuwar)

Раніше ми писали про знаменитого дідуся з відео, де він у Запоріжжі оберігав сон маленької внучки.

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