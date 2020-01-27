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У харківській школі російську назвали "мовою корінного народу": мережа скипіла

STYLERЖиття    27.01.2020 - 13:44
У харківській школі російську назвали "мовою корінного народу": мережа скипіла
У Харкові через російську мову в школі спалахнув скандал (колаж РБК-Україна)

У шкільному табелі вчителя записали дивний предмет

У Харкові в школі російську записали в табелі учня як "мова корінного народу". Про це повідомила в мережі Олеся Яценко, яка працює психологом в Національній гвардії України.

Харків'янка опублікувала відповідний пост у Facebook-спільноті "Батьки SOS", також супроводивши його фото шкільного документа.

На знімку видно фрагмент табеля із зазначеними предметами :

  • українська мова
  • українська література
  • мова корінного народу (рос.) - написано ручкою від руки
  • зарубіжна література (інт. курс "література")...

"м. Харків. Загальноосвітня школа. Табель, з якого я дізналася, що росіяни тут корінний народ! Я в шоці, у мене немає слів. Що з цим робити?!" - обурюється Яценко.

У харківській школі російську назвали &quot;мовою корінного народу&quot;: мережа скипіла

У Харкові в шкільному табелі записали російську як "мову корінного народу" (Фото: скрін поста з Facebook-сторінки БАТЬКА SOS)

На своїй сторінці харків'янка продублювала фото табеля, але цього разу в своїй реакції була більш різка: "Той випадок, коли вчителі в школі твоєї дитини вкрай ох***и. Підкажіть, що з цим робити?"

Зазначимо, що про яку саме середню школу йдеться - не ясно.

Відповідаючи на рекомендацію одного зі своїх підписників звернутися до Управління освіти з офіційним листом для роз'яснення, Яценко зазначила, що має намір це зробити: "У мене саме ось відпустка скоро почнеться, буде час сходити до управління".

Користувачі мережі жваво відреагували на пост і в коментарях розгорнулася гаряча полеміка. Деякі юзери рекомендують звернутися з цього питання до СБУ для реакції на дивну ситуацію зі шкільним предметом, інші висловлюють думку, що предмет насправді називається "мова національних меншин", а педагог просто припустився помилки. Крім того, просять уточнити номер школи, де "вводиться" подібна інновація.

  • За програмою називається "національних меншин".
  • Заяву до УСБУ в Харківській області напишіть.
  • Згодна, заяву до СБУ відразу!
  • Розмовляти ми можемо хоч китайською, а ось такого предмета немає, а атестація учнів ведеться. Просто хтось відсиджує свої години і отримує з/п.
  • Жах. Вони взагалі знають визначення "корінні народи" і хто в Україні офіційно визнаний корінним народом?
  • Корінні народи - це ті, хто проживає певний історичний час на якійсь території і при цьому не має своєї національної держави (чукчі, кримські татари, гагаузи). Нацменшини - це росіяни, євреї, угорці, поляки. Російська не може бути мовою корінного народу. Вірніше колись зможе, якщо РФ перестане існувати.
  • В Україні корінними народами вважають українців, кримських татар, караїмів та кримчаків, а також греків Приазов'я, які переселилися з Криму на материкову Україну в кінці 18-го століття.....(з офіційних джерел)...

У харківській школі російську назвали &quot;мовою корінного народу&quot;: мережа скипілаУ харківській школі російську назвали &quot;мовою корінного народу&quot;: мережа скипілаУ харківській школі російську назвали &quot;мовою корінного народу&quot;: мережа скипілаУ харківській школі російську назвали &quot;мовою корінного народу&quot;: мережа скипіла

У Харкові в шкільному табелі записали російську як "мову корінного народу" (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки БАТЬКА SOS)

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