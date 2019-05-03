Співали "Катюшу" і слухали пропаганду: у Черкасах розгорівся шкільний скандал

Дітям прочитали лекцію про визволителів України
У Черкасах, у міській гімназії №1, на уроці школярі співали "Катюшу", "Синій платочок" і "Вставай страна огромная". Про інцидент розповів місцевий житель Євген Іванцов в співтоваристві "Місто на Че" в соціальній мережі Facebook.
Іванцов зазначив, що російські патріотичні пісні розучувати вчителька музики вирішила з учнями 4-го класу. Після розучування пісень вчителька прочитала дітям російською мовою лекцію про те, що Радянський Союз, а точніше Росія, звільнила Україну від загарбників.
Українська школа (УНІАН)
В коментарях під постом між користувачами розгорілася палка дискусія. Частина коментаторів закликала не викликати у десятирічних дітей ворожнечу і ненависть до всього, що було пов'язано з СРСР і війною, а частина, навпаки, закликала місцеву владу звернути увагу на таке непатриотичне виховання в українській гімназії.
Також у коментарях відзначився і глава департаменту гуманітарної політики міської ради Сергій Воронов, який зазначив, що для розгляду потрібні докази цього факту.
"Скажу тільки одне - хто хоче розібратися в ситуації - офіційно звертається до нас, надає якісь докази своїх слів, і ми розбираємося, а хто хоче "пашуметь" - нехай шумить в інтернеті. Інтернет все витримає", - написав Воронов.
Скріншот коментарів (facebook.com/mistoche)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що педагог жорстко покарала дитину за непатріотизм.
А також розповідали про те, що окупанти влаштували "військовий парад" у дитсадку Криму.