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Активних дій противник не вчиняє, але робить окремі тактичні рухи, - Арестович

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Субота 05 березня 2022 13:59
Активних дій противник не вчиняє, але робить окремі тактичні рухи, - Арестович Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Станом на 5 березня російський ворог не чинить активних дій, а робить окремі тактичні рухи.

Про це заявив Олексій Арестович, радник голови ОП, в денному брифінгу.

За його словами, ці тактичні рухи покликані покращити позицію ворога і забезпечити постачання. Проте у ЗСУ все під контролем.

"Збройні сили України все контролюють, покращують власні позиції. Наносять окремі контрудари, авіаційні артилерійні ураження противника", - звітував Арестович.

Зокрема, зранку 5 березня був нанесений потужний удар по ворогу в районі Херсону. Зараз втрати з'ясовуються.

Наразі ворог вже втратив понад 10 тисяч особового складу.

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