Активних дій противник не вчиняє, але робить окремі тактичні рухи, - Арестович
Станом на 5 березня російський ворог не чинить активних дій, а робить окремі тактичні рухи.
Про це заявив Олексій Арестович, радник голови ОП, в денному брифінгу.
За його словами, ці тактичні рухи покликані покращити позицію ворога і забезпечити постачання. Проте у ЗСУ все під контролем.
"Збройні сили України все контролюють, покращують власні позиції. Наносять окремі контрудари, авіаційні артилерійні ураження противника", - звітував Арестович.
Зокрема, зранку 5 березня був нанесений потужний удар по ворогу в районі Херсону. Зараз втрати з'ясовуються.
Наразі ворог вже втратив понад 10 тисяч особового складу.
Раніше Володимир Зеленський наголосив, що 74% американців за безпольотну зону над Україною.
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