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В Харькове мужчина запустил фейерверк, чтобы удивить девушку: возмутительное видео

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Харьков, Среда 15 февраля 2023 10:45
В Харькове мужчина запустил фейерверк, чтобы удивить девушку: возмутительное видео Мужчина в Харькове запустил фейерверк (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Харькове задержали мужчину, который запускал фейерверки во дворе жилого дома. Он рассказал, что так хотел поразить девушку.

Об этом сообщила патрульная полиция Харьковской области в Telegram.

Как нашли мужчину

14 февраля около 20.00 в полицию поступил вызов о том, что на улице Валентиновской во дворе жилого дома неизвестные запускают фейерверки. Стражи порядка немедленно прибыли на место.

На придомовой территории правоохранители обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованных фейерверков.

Впоследствии мужчина признался, что запускал фейерверки, чтобы поразить девушку. Вероятно, так он хотел поздравить ее с Днем влюбленных.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Следователи установят все обстоятельства происшествия.

В Харькове мужчина запустил фейерверк, чтобы удивить девушку: возмутительное видеоВ Харькове мужчина запустил фейерверк, чтобы удивить девушку: возмутительное видеоВ Харькове мужчина запустил фейерверк (t.me/patrolpolice_kharkiv)

Запрет использовать пиротехнические средства

В Украине во время военного положения запрещена продажа и использование пиротехнических средств. Те, кто не будет выполнять ограничения, будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

Поэтому полицейские призывают не делать этого, ведь некоторые люди психологически тяжело переживают условия войны и могут воспринять звук салютов за звуки взрывов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве недолюды устроили громкий салют.

Также мы писали, что возле Одессы "шутники" запустили салют во время воздушной тревоги и испугали местных.

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