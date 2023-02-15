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У Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб здивувати дівчину: обурливе відео

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Харків, Середа 15 лютого 2023 10:45
У Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб здивувати дівчину: обурливе відео Чоловік у Харкові запустив феєрверк (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Харкові затримали чоловіка, який запускав феєрверки у дворі житлового будинку. Він розповів, що так він хотів вразити дівчину.

Про це повідомила патрульна поліція Харківської області у Telegram.

Як знайшли чоловіка

14 лютого близько 20:00 до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Валентинівській у дворі житлового будинку невідомі запускають феєрверки. Правоохоронці негайно прибули на місце.

На прибудинковій території правоохоронці виявили чоловіка, поруч з яким лежали залишки використаних феєрверків.

Згодом чоловік зізнався, що він запускав феєрверки, аби вразити дівчину. Ймовірно, що так він хотів привітати її з Днем закоханих.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі слідчі встановлять всі обставини події.

У Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб здивувати дівчину: обурливе відеоУ Харкові чоловік запустив феєрверк, щоб здивувати дівчину: обурливе відеоУ Харкові чоловік запустив феєрверк (t.me/patrolpolice_kharkiv)

Заборона використовувати піротехнічні засоби

В Україні під час воєнного стану заборонено продаж та користування піротехнічними засобами. Тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Тому поліцейські закликають не робити цього, адже деякі люди психологічно важко переживають умови війни та можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів.

Раніше ми повідомляли, що в Києві недолюди влаштували гучний салют.

Також ми писали, що біля Одеси "жартівники" запустили салют під час повітряної тривоги та налякали місцевих.

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